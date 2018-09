VIL FELLE SOLBERG: Reaksjonene har vært mange etter KrF-leder Knut Arild Hareide ba partiet vurdere å gå i regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Keshvari med Judas-stikk til Hareide på Facebook

2018-09-29

Samme dag som Knut Arild Hareide snudde ryggen til den borgerlige regjeringen, la Frps Mazyar Keshvari ut en tekst om det «ultimate forræderi» på Facebook.

29.09.18

Stortingsrepresentanten siterer et utdrag fra Bibelen som handler om påsken, da Jesus og disiplene hans kom til Jerusalem.

– Han forrådte altså Jesus med et kyss. Derfor er uttrykket «judaskyss» et uttrykk vi fortsatt i dag bruker om det ultimate forræderi, heter det blant annet i teksten Mazyar Keshvari har delt på sin lukkede Facebook-profil.

I innlegget har han lagt til artikkelen om Hareide og Støres hemmelige møter . Ifølge VGs kilder har de to hatt en rekke fortrolige og hittil ukjente møter med partilederne i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV det siste året.

Lukket profil

VG hadde en kort samtale med Keshvari sent fredag kveld. På spørsmål om hvorfor han hadde lagt ut innlegget, la han vekt på at det hadde blitt postet på en lukket profil.

– Kaller du Hareide for en «Judas»?

– Jeg synes det står godt for seg sånn som det gjør. Jeg har lagt ut en tekst jeg fant på nettet til saken på VG, og den forklarer seg godt. Jeg har ikke noe å si utover det. Men nå er dette en lukket personlig profil, ikke min offisielle politiker-profil, sa Frp-politikeren, og la til:

– Hva jeg velger å legge ut på den, er min sak.

– Et debattnivå jeg ikke vil gå ned på

I en kommentar via sin rådgiver Emil Erstad sier Knut Arild Hareide til VG:

– Denne typen karakterisering av andre politikere med bibelsitater fra Frp, er et debattnivå jeg ikke vil gå ned på.

Keshvari publiserte Facebook-innlegget samme dag som Hareide kom med sin anbefaling om hvor partiet bør gå. I sin tale til landsstyret fredag sa KrF-lederen at han ønsker en regjering med Ap og Sp .

Ønsket om å felle den sittende regjeringen er stikk i strid med hva partiets to nestledere mener .

Både Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad mener partiet bør gå i dialog med Høyre, Venstre og Frp.

– Man burde først føre samtaler med den sittende regjering, og så om det ikke fører fram, oppsøke den andre siden, sa Ropstad til VG fredag.

Splittet parti

Reaksjonene har vært mange etter fredagens sjokkbeskjed. Mens mange er skuffet over Hareides anbefaling, er det også flere som deler partilederens syn.

Hareide får også ros for talen han holdt, og for at han er tydelig på hva han vil. Jonas Gahr Støre (Ap), som fikk telefon om KrF-lederens retningsvalg en halvtime før talen, beskriver talen under landsstyret som historisk .

Mange av KrFs lokallagsledere som VG har snakket med, tror partiet er tjent med å danne regjering med Ap og Sp, med SV som støtteparti.

– Jeg synes han holdt en fantastisk tale, med veldig mye god politikk, gode argumenter og ikke minst en god konklusjon, sier lokallagsleder i Stavanger, Inge Takle Mæstad.

Fredag 2. november skal KrF under et ekstraordinært landsstyremøte ta en endelig beslutning om hvilken vei de ønsker å gå videre i norsk politikk.