Tre kritiske punkter i Kollen-kaoset: Kapasitet, transport og tidspunkt

Publisert: 11.03.18 20:15 Oppdatert: 11.03.18 20:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-11T19:15:00Z

HOLMENKOLLEN (VG) Arrangørene av Holmenkollen skifestival har diskutert seg frem til tre nøkkelpunkter når de skal vurdere grep til neste år.

– Under rennet var det folkefest og fantastisk stemning. Etterpå var det ikke like hyggelig, sier Nina Hølås (44).

Hun og ektemannen Jens Erik Mortensen har tatt med seg barna på Holmenkollen skifest. De har akkurat våknet når VG kommer på besøk søndag morgen.

– Da rennet var ferdig i går, tok vi oss en runde opp mot stadion og Frognerseteren. Der var det festing . Folk lå og kastet opp, og ambulansen gikk i skytteltrafikk.

– Var det ubehagelig?

– Når du har med deg ungene, er det ubehagelig å se på. Vi valgte å snu for å skåne dem, sier hun.

Det er fremdeles noen timer til kvinnenes 3-mil når VG snakker med familien. Ølbokser, vinflasker og annet søppel ligger derfor strødd.

– Ungene lurer jo på hva det er da, så vi må jo bare være ærlige på hva som skjer da. De har sett mange berusede folk, og det er ikke så hyggelig, det er det ikke, sier Stølås.













1 av 5 TYDELIG TEGN: Selv etter iherdig innsats fra frivillige, gjenstod mye rydding omkring klokken 8 søndag morgen. Flere har latt teltene stå igjen. Hallgeir Vågenes

Turen til Holmenkollen har blitt en tradisjon for familien, som har sovet ved løypene flere ganger før. Stølås mener drikkekulturen blir stadig verre. Hun mener også at forholdene rundt arrangementet legger til rette for festing og fyll.

Tidspunkt, sikkerhet og logistikk

Søndag kveld hadde Holmenkollen skifestival et evalueringsmøte sammen med politiet, Ruter og Oslo sporveier. Pressesjef i skifestivalen, Emilie Nordskar, forteller at de først og fremst konkluderte med at søndagen var en suksess.

– Vi hadde satt i gang ekstra tiltak for å demme opp for gårsdagen, det gikk veldig bra. Det gikk blant annet på økt bemanning fra politiets side, sier Nordskar til VG.

Videre forteller hun at de har pekt ut tre hovedtemaer som vil bli diskusjonspunkter når de nå skal sette seg ned å diskutere konkrete tiltak.

– Det ene går på sikkerhet, og da særlig med tanke på kapasitetshensyn. I tillegg vil vi diskutere logistikk for transport, og så vil vi se på tidspunktet for femmila, forklarer hun.

Nordskar forklarer at de foreløpig ikke har snakket om konkrete tiltak, kun hvilke temaer som skal diskuteres.

– I dag har vi kun hatt et veldig kort evalueringsmøte for å peke ut hva som skal diskuteres fremover. Når det er sagt så har vi oppjustert antall politifolk både i år og i fjor, dessverre holdt det ikke i går.

– Kan man egentlig sikre seg mot et sånt kaos?

– Vårt mål er jo å arrangere en hyggelig folkefest, men det er klart at i går hadde vi veldig mange mennesker der ute, og området er ikke tilrettelagt for det. Det er bare én dag i året at det samles så mange mennesker her.

– Nå er vi nødt til å sette oss ned og finne ut av hvordan vi kan løse dette videre.

Minst syv personer ble skadet i kaoset som oppstod da store folkemengder skulle ta seg ned til byen fra Holmenkollen lørdag. En kvinne i slutten av tenårene er fremdeles alvorlig skadet etter at hun falt ned i T-banesporet .

Flere personer som kom til for å hjelpe kvinnen, fikk støt i kroppen ved å ta på henne, opplyser Sporveien til TV 2 .

Rett før ulykken hadde Sporveien skrudd på strømmen igjen etter en lang stans i trafikken. Da ulykken inntraff, så de seg nødt til igjen å skru av strømmen og innstille trafikken på linjen ned fra Frognerseteren.

I tillegg til strømskader opplyser Røde kors ifølge TV 2 at om lag 100 personer mottok behandling for alkoholrelaterte skader.