SAMARBEIDET: De to tidligere saksbehandlerne Mette Cranner og Naeem Akbar samarbeidet om korrupsjonen, ifølge den ferske dommen. Foto: Petter Løken/Akershus Amtstidende

Kommuneansatte dømt til 6 og 3 1/2 års fengsel for grov korrupsjon

Publisert: 21.03.18 10:08 Oppdatert: 21.03.18 11:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-21T09:08:38Z

DRAMMEN TINGRETT (VG) Tidligere byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, er dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon. Hennes medhjelper Naeem Akbar er dømt til tre år og seks måneders fengsel.

– Det er ikke tvil om at hun hadde et økonomisk motiv for å ta imot betaling, og retten finner det klart at betaling skjedde i kraft av saksbehandlerstillingen, sa tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk under domsavsigelsen mot de to tidligere byggesaksbehandlerne.

Bakgrunn : Dette er korrupsjonssaken

Mette Cranner er dømt til seks års fengsel for å ha mottatt nær 1,2 millioner kroner i bestikkelser fra utbyggere i kommunen. Hennes medhjelper Naeem Akbar, også saksbehandler, mottok ifølge dommen 115.000 kroner. Han er dømt til fengsel i tre år og seks måneder.

De to domfelte forholdt seg rolig da dommen mot dem ble lest opp. Cranner anket dommen på stedet, mens Akbar meddelte at han ønsket å ta betenkningstid.

Tingrettsdommeren omtaler korrupsjonshandlingene som «omfattende og graverende». Retten fant ikke formildende omstendigheter i saken.

– Det er ikke tvil om at Akbar henviste kunder til Cranner, og at han var godt kjent med det hun skulle gjøre. Cranners handlinger har berørt svært mange personer, og har foregått systematisk over tid, fortsetter dommeren.

Mener det er arkitektbetaling

Dommen er strengere enn statsadvokat Anne Kristine Stoltz Wennerstens påstand, som lød på fire års fengsel for Cranner og to års fengsel for Akbar.

– Vi er tilfreds med at domstolen her baner vei for strengere straffer i slike saker, og det vil vi ta med oss videre, sier statsadvokaten til VG.

Korrupsjonssaken i Drammen kommune startet da kommunen høsten 2015 fikk tips om at det foregikk mulig korrupsjon i byggesaksavdelingen. Tipset ble videreformidlet til politiet, og det ble innledet etterforskning mot Mette Cranner og Naeem Akhbar.

Mette Cranner er nå dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentforfalskning gjennom sin jobb på byggesaksavdelingen i Drammen kommune.

Fakta Korrupsjonssaken i Drammen kommune Drammen kommune fikk høsten 2015 tips om korrupsjon i byggesaksavdeling. Byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon i januar 2016. Hun var tiltalt for 30 tilfeller av grov korrupsjon etter at hun skal ha mottatt bestikkelser i byggesaker. Flere av byggesakene ville ikke ha blitt godkjent i henhold til lovverket i Drammen kommune. Hun er også dømt for 19 tilfeller at dokumentforfalskning, for å ha forfalsket ledersignaturer og oppført en håndverker som ansvarlig søker uten hans viten Naeem Akbar er dømt for 15 tilfeller av medvirkning til grov korrupsjon, og er tillagt en rolle som den som formidlet kontakten med utbyggerne. Korrupsjonssaken omfatter 30 ulike adresser, og 28 utbyggere. Ni saker har vært for retten, alle endte i domfellelse. Alle dommene, foruten én, er anket.

Retten mener at Cranner fordelte saker til seg selv uten at det gikk via ledelsen, og at hun skjulte enkelte saker under gamle saksnummer slik at de gikk under radaren.

I flere av byggesakene er det gitt tillatelser som er stikk i strid med kommunens rammer, naboklager var unndratt saksbehandling og det har vært omfattende misbruk av elektronisk ledergodkjenning.

Cranner hadde i tillegg til jobben som saksbehandler, et arkitektfirma. Cranner har erkjente å ha tatt imot penger, men da som arkitekt. Hun har avvist at hun har mottatt penger og bestikkelser i kraft av sin rolle som saksbehandler.

Det fester ikke retten lit til.

– Det er vanskelig å forene Cranners forklaring med det som kommer frem i kommunikasjonskontrollen av henne. Det er ikke i tvil at hun uttaler seg som saksbehandler, og ikke som arkitekt, sier Landsverk.

Hanket inn kundene

De 19 postene om dokumentforfalskning dreier som om at Cranner skal ha forfalsket signaturer og oppført en håndverker som ansvarlig søker på byggesakene uten at håndverkeren visste om det.

– Vi anker dommen fordi vi er uenig i skyldsspørsmålet, utover det har jeg ingen kommentarer, sier hennes forsvarer Lars Christian Sunde til VG.

Hennes medhjelper, Naeem Akbar, var tiltalt for 16 tilfeller av korrupsjon, men ble dømt for 15. Han er tillagt en rolle som «markedsfører av tjenesten», som formidlet kontakt med utbyggere og la til rette for avtalene.

– Akbar har vært en viktig brikke i korrupsjonshandlingene. Han har gjennom sitt nettverk vært sentral for at handlingene i det hele tatt ble gjennomført, heter det i dommen.

Ni domfellelser i saken

Saken dreier seg om 30 ulike adresser i Drammen kommune, hvor det står 28 utbyggere bak. Alle utbyggerne er siktet, tiltalt eller domfelt for grov korrupsjon.

Ni av sakene har vært ført for retten, og alle har endt i domfellelse. Foruten et ektepar som erkjente å ha betalt penger til Cranner , har de andre utbyggerne anket dommene.

De domfelte har fått mellom fem måneder og ett år og ni måneders fengsel.

Ble telefonavlyttet

Under politiets etterforskning ble blant annet kvinnens telefon avlyttet. I telefonsamtaler på vei til politiet og avhør, hvor hun ble pågrepet, ber hun en søster fjerne bevis. Hun innrømmer at hun har drevet korrupsjon.

– Kommunikasjonskontrollen viser manglende sammenheng mellom hva Cranner har sagt i retten og hva hun faktisk sa i telefonsamtalene, sier dommer Landsverk.

I en annen samtale, denne gang med den medtiltalte, ber hun ham fjerne dokumenter på jobb-pc-en hennes. Hun har også i en telefonsamtale med en av utbyggerne, instruert ham i å unnlate å fortelle at utbyggerne har betalt penger til henne.

Under følger en oversikt over dommer som er avsagt i forbindelse med korrupsjonssaken i Drammen.