Støre om Hareides tale: – Alvorlig

Ap-leder Jonas Gahr Støre avventer KrFs landsstyremøte. I mellomtiden står regjeringens skjebne fremdeles på spill.

– Hareide var grundig og alvorlig. Jeg ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer før landsstyremøtet i KrF er over, sier Støre til VG.

Arbeiderparti-lederen forlot Stortinget midt under talen til Knut Arild Hareide og fikk med seg en oppsummering av talen da han ankom Aps ordførerkonferanse i Oslo.

Her skal de blant annet debattere tilknytningen til EUs tredje energimarkedspakke og Acer. Ordførerne skal ikke votere over Acer-saken, men signalene fra møtet blir viktig i forkant av gruppemøtet i Aps Stortingsgruppe tirsdag morgen.

Rødt-leder gir Hareide skryt

– Hareide skal ha skryt for talen. Det er godt å se at han ikke har gitt etter for utpressingsforsøket fra Høyre og Frp, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Han understreker at mye kan skje fram til mistillitsforslaget mot Listhaug skal stemmes over. Som som initiativtaker til forslaget mener han imidlertid at dramaet som nå utspiller seg er et bevis på at det var nødvendig.

– Nå må vi se hva KrFs landsstyre bestemmer, men jeg håper de tar konsekvensene av Hareides tale, og kaster Listhaug, sier Moxnes.

SV-leder Audun Lysbakken skriver i en sms til VG, at partiet vil avvente KrFs møte før de uttaler seg.

