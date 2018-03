ADVOKAT: Her er Sigurd Klomsæt under den såkalte Dokka-saken i Gjøvik tingrett i fjor sommer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sigurd Klomsæt: Jeg ble slått etter trafikk-krangel

Publisert: 14.03.18 23:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-14T22:52:33Z

Den kjente advokaten hevder han ble utsatt for blind vold etter en kollisjon på Bjerke i Oslo.

Sigurd Klomsæt forteller til NRK at han kjørte på en vei på Bjerke i utkanten av Oslo , da det kom en mindre bil i motsatt kjørefelt.

– Jeg ser at det blir for smalt, men han kjører likevel på. Jeg hadde bilene på min side, så den tar jeg. Jeg mente å rygge, for jeg står ikke stille for å bli påkjørt, sier Klomsæt til NRK.

Klomsæt forteller at han stoppet på en butikk i nærheten og at føreren av den andre bilen fulgte etter. Der skal mannen ha blitt svært aggressiv.

– Der kom han helt oppi meg, så vet jeg ikke mer før jeg våknet av at jeg sto og snakket med en dame som sa hun hadde skreket høyt.

NRK skriver at de har snakket med et vitne som bekrefter hendelsesforløpet ved butikken.

Politiets operasjonsleder Line Skott sier at politiet fikk melding om hendelsen rundt kvart på fire onsdag ettermiddag. Hun forteller at de ser alvorlig på hendelsen.

– Det er utøvd vold, noe som er alvorlig i seg selv. Det er særlig problematisk at det skal utarte sånn i forbindelse med en situasjon i trafikken, sier hun.