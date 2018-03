ULOVLIG: Justisminister Sylvi Listhaug publiserte bildet på Facebook uten lov. Foto: Tore Kristiansen

Listhaug postet terrorbilde uten tillatelse – nå vil hun gjøre opp for seg

NTB

Publisert: 13.03.18 19:21

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) manglet tillatelse til å bruke terroristbildet i Facebook-angrepet mot Arbeiderpartiet.

– Dette synes jeg er flaut for min del. Jeg har kjøpt og ordnet sikkert hundrevis av bilder. Dette er første gangen noe slikt har skjedd, skriver Sylvi Listhaugs politiske rådgiver Espen Teigen på Facebook .

Bildet viser en gruppe maskerte og bevæpnede, mørkhudede menn og har påskriften «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det har skapt voldsom debatt, og Listhaug har fått betydelig kritikk for påstandene om at Ap ikke tar nasjonens sikkerhet på alvor.

Nå viser det seg at bildet er brukt uten at verken hun eller hennes rådgivere har skaffet seg de nødvendige tillatelsene til det av rettighetshaverne eller kjøpt bildene etter gjeldende regler. Det er det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP) som eier bildet.

I Norge er det NTB som har rettighetene til det.

Verken NTB eller AP

– At Sylvi Listhaug som justisminister laster ned og publiserer et bilde uten tillatelse, viser bare hvor viktig det er å forfølge slik ulovlig bruk av bilder, sier redaktør for visuell kommunikasjon i NTB, Christina Dorthellinger.

Listhaug har verken kreditert fotograf eller rettighetshaver i Facebook-posten – stikk i strid med NTBs retningslinjer og gjengs praksis.

– Bildet er brukt uten tillatelse. Vi representerer AP i Norge. Vi kan ikke se at det er lastet ned i vår base, så det er ikke solgt fra oss. Så vidt jeg har klart å bringe på det rene, er bildet heller ikke formidlet til Sylvi Listhaug fra AP internasjonalt, sier Dorthellinger.

Vil gjøre opp for seg

Fremskrittspartiet var tirsdag ettermiddag i kontakt med NTBs kommersielle avdeling for å gjøre opp for seg. Det bekrefter Teigen overfor NTB.

– Bildet er av terrorister i terrororganisasjonen al-Shabaab. Vi har kjøpt ut bildet fra en internasjonal side og bruker alltid å passe på at vi har orden på rettigheter når vi bruker bilder. Jeg tok derfor på eget initiativ kontakt med NTB/Associated Press tidligere i dag for å få en avklaring om det er egne rettigheter i Norge for dette bildet. Det har jeg nå fått vite, og det skal jeg selvsagt betale med en eneste gang til NTB, sier Teigen.