SAKSØKER TRUMP: Pornoskuespiller Stormy Daniels – eller Stephanie Clifford, som er hennes egentlige navn.

Morgenoppdatering 7.03.18

Publisert: 07.03.18 05:31 Oppdatert: 07.03.18 05:53

INNENRIKS 2018-03-07T04:31:30Z

God morgen – her er de viktigste sakene fra da du sov!

Saksøker Trump : I bytte mot et million-beløp skrev pornostjernen Stormy Daniels under på en taushetserklæring for to år siden. Nå hevder hun at presidenten selv aldri skrev under , og ber i et sivilt søksmål derfor retten om å skrote den såkalte «hysj»-avtalen .

Nord-Korea-sanksjoner : USAs utenriksdepartement har konkludert med at den nordkoreanske regjeringen står bak giftdrapet på halvbroren til landets leder Kim Jong-un i februar i fjor. De har derfor skjerpet sanksjonene mot det lukkede regimet.

Selvkritisk Zucca : For første gang innrømmer Mats Zuccarello (30) at all uroen i New York Rangers har påvirket prestasjonene hans. – Dårlig energi har ødelagt, sa han til VGs reporter i New York etter nattens 0–3-tap mot Winnipeg Jets .

Trump-rådgiver går av : Ved midnatt ble det klart at Gary Cohn går av som presidentens øverste økonomiske rådgiver. Årsaken til oppsigelsen er ukjent, men han har den siste tiden vært sterkt kritisk til Trumps omstridte planer om å øke tollen på stål og aluminium .