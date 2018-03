PLANLEGGER FREMTIDEN: I dette rommet skal legene på Colosseum Mann operere prostatakreft-pasienter fra slutten av mars 2018. Utstyret her er verdt millioner, forteller allmennlege Franck Sky (fra venstre), eier Gard Lauvsnes og daglig leder Ola Mjåtvedt. Foto: Mattis Sandblad/VG

Vil hente hjem kreftpasienter med rådyr robotkirurgi

Publisert: 29.03.18 14:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-29T12:40:31Z

MAJORSTUA (VG) 14 millioner koster kirurgiroboten privatklinikken Colosseum Mann i Oslo skal bruke til å «flagge hjem» norske prostatakreft-pasienter.

Hvert år reiser rundt 400 nordmenn med prostatakreft til utlandet for operasjon. Forsikringsselskapene sender cirka 200 pasienter, mens resten reiser og betaler av egen lomme, ifølge urologer ved Oslo Universitetssykehus.

En privatklinikk i Oslo vil endre dette. Colosseum Mann er Norges første privatsykehus for operasjon av prostatakreft, med godkjennelse fra Helse- og omsorgsdepartementet. Målgruppen er forsikringspasienter som i dag velger kirurgi i utlandet fremfor behandling ved offentlig sykehus.

– Vi ønsker å gi disse pasientene et tilbud i Norge, sier daglig leder ved Colosseum Mann, Ole Mjåtvedt, til VG.

Husker du? Kreftspesialist Arne Berg: - Norge har et todelt helsevesen

Kjøper dyre roboter

Klinikken har investert 14 millioner i verdens mest avanserte utstyr for robotkirurgi. Totalt har det nye sykehuset kostet 50 millioner. Uten helseforsikring koster en operasjon her 170.000 kroner.

Med seg på laget har Colosseum Mann to kirurger som til daglig jobber ved OUS. Det er urologene Nicolai Wessel og Bjørn Brennhovd, som også er seksjonsoverlege ved OUS Radiumhospitalet.

– Syntes dere det er riktig å hente to kirurger fra OUS, som selv har ventetid på prostatakreftoperasjoner?

– Vi henter dem ikke fra det offentlige, dette er gjort i full åpenhet med OUS. Kirurgene utfører disse operasjonene på sin fritid, i avspaseringstid og lignende. Vi har fire sengeplasser, så det er ikke snakk om mange operasjoner, sier eier av Colosseum Mann, Gard Lauvsnes.

– Bidrar dere til et todelt helsevesen?

– Vi ønsker ikke å være en konkurrent til det offentlige, vi vil være et komplementært tilbud. Vi ønsker å flagge hjem de norske pasientene som lar seg operere i utlandet, sier Lauvsnes.

Les også: Jørn (55) betaler for sin egen kreftmedisin

Fakta PROSTATAKREFT: * Prostatakreft er kreft i blærehalskjertelen og er den hyppigste kreftformen blant menn. * Prostatakreft rammer over 4900 menn hvert år. * Hyppigheten stiger med alderen og forekommer sjelden blant menn under 50 år. * Vanlig symptomer er blant annet tynn og svak urinstråle, hyppig vannlating, blod i urinen, tretthet og vekttap. * Årsaker er alder og arv. Hormoner, miljø, kost, livsstil og yrke ser også ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. * Prostatakreft behandles med kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling og cellegift. * Fem års overlevelse for alle stadier av prostatakreft samlet er over 80 prosent, men bare ca. 30 prosent dersom det er påvist spredning utenfor bekkenområdet. Kilde: Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen

Kreftlege: Skulle gjerne operert alle offentlig

Inntil hjørnet på operasjonsstua til Colosseum Mann står en stor robot, iført plast. Snart skal den utføre sin første operasjon. De fire lange armene er laget av metall. Operasjonen gjøres uten at pasienten åpnes med skalpell. I stedet ordnes alt gjennom mindre kikkhull i pasientens buk, som roboten opererer gjennom.

Kirurgen sitter halvannen meter unna. Ved hjelp av fjernstyring og en tredimensjonal skjerm operer han bort mannens prostata.

Slike roboter brukes også i offentlig helsevesen, blant annet ved Sykehuset i Østfold, Ahus og Radiumhospitalet. Avdelingssjef på kreftavdelingen på Sykehuset i Østfold, Andreas Stensvold, forteller at den første roboten i offentlig helsevesen ble kjøpt i 2004. Nå utføres 80 prosent av alle prostataoperasjoner med robotkirurgi, sier legen.

– Helst skulle jeg sett at all kreftbehandling foregikk i det offentlige, men slik er det ikke. Det er en kjent sak at mange reiser til utlandet for behandling, og der kan det private være et godt supplement til det offentlige - så lenge kirurgene er dyktige og redelige, og det mener jeg er tilfelle ved denne klinikken, sier Stensvold.

– Hvorfor tror du noen pasienter er skeptisk til prostata-kirurgi i det offentlige?

– De har kanskje lest på nettet at det er forskjellig kvalitet på kirurgisk behandling, men jeg tror ikke det er tilfelle. Vi har veldig mange dyktige kirurger i Norge, sier Stensvold.

Les også: Norske Ivana har bosatt seg i USA for å få best mulig kreftbehandling

Pasient: – Glad jeg opererte hjemme

VG har prøvd å komme i kontakt med en pasient som har latt seg operere i utlandet, men det har vært vanskelig. Ikke mange vil la seg intervjue om prostatakreft. Men en som takker ja til å snakke med oss er Kjetil Nerland (54). Han har kreft og er operert med robotkirurgi, ved Aker sykehus.

– Jeg har hørt at hvor fornøyd du er, kommer an på kirurgens kompetanse og erfaring. Jeg var veldig heldig med kirurgen som opererte meg, sier Nerland.

Han er veldig fornøyd med behandlingen i det offentlige, både ventetid, operasjon og oppfølging etterpå.

– Jeg hadde muligheten til privat behandling, men valgte offentlig. Det er jeg glad for, sier Nerland.

Siden han fikk diagnosen i 2013, har Nerland meldt seg inn i PROFO (Prostatakreftforeningen) og Kreftforeningen. 54-åringen er blant dem som bekymrer seg for at landets beste kirurger skal gå over til private klinikker.

– Jeg er bekymret for at private aktører tar kompetansen fra det offentlige. Den dagen vi ikke har de beste kirurgene til alle som trenger operasjon, er vi på feil vei.

– Er åpningen av flere privatklinikker med på å skape et todelt helsevesen?

– Det kan på sikt føre til en todeling, med den beste behandlingen for dem som kan betale eller har forsikring. Vi er ikke der i dag, men dersom den dagen kommer at de gode kirurgene alle jobber i det private, ville jeg synes det var dumt.

– Menn er dårlige til å gå til legen

Hvert år velger mange prostatakreftpasienter operasjon ved privatklinikk i utlandet. De reiser til blant annet Tyskland, Sverige og Frankrike. En operasjon i utlandet koster i snitt 250.000, forteller eier av Colosseum Mann, Gard Lauvsnes.

– Fordelen med å bli operert i Norge, er at man er dekket av Norsk pasientskadeerstatning, samt at risikoen relatert til multiresistente bakterier er vesentlig mindre, sier allmennlege Franck Sky, som jobber ved Colosseum Mann.

Fordelene med robotkirurgi er mindre smerter etter operasjon, kortere liggetid, mindre urinlekkasje og ereksjonsproblemer, forteller Sky.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Rundt 4000 får diagnosen hvert år. Sky er bekymret for at mange pasienter med denne krefttypen får diagnosen alt for sent.

– Menn er dårlige til å gå til legen. De burde gjøre det en gang i året for en generell helsesjekk. Slik kan vi oppdage prostatakreft tidlig, og sørge for at ingen dør av sykdommen.

Denne artikkelen handler om Kreft

Prostatakreft

Kreftbehandling