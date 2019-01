ET PARADOKS: Stange føler at konsulentene ikke ville være fast ansatte, og skjønner derfor ikke hvorfor de har blitt saksøkt. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Styreleder vitnet i Aleris-saken: – Surrealistisk å bli saksøkt

2019-01-24

Styreleder Pål Stange fra Aleris Ungplan & BOI skjønner ikke hvorfor de ble saksøkt for å bruke konsulenter. Slik de i helseforetaket hadde forstått det var det mange som heller ønsket å være selvstendig næringsdrivende enn fast ansatte.

24.01.19

– Den prosessen vi har vært igjennom har vært krevende. Det var veldig overraskende å bli saksøkt for noe vi følte vi hadde konsulentene med oss på, sier Stange i sin partsforklaring torsdag.

Skal 24 konsulenter i det private helseforetaket Aleris omklassifiseres til fast ansatte? Det er spørsmålet Oslo tingrett skal besvare i en betent arbeidslivsrettssak hvor saksøkerne krever 35 millioner for manglende feriepenger, overtidsbetaling og pensjon.

Dette er saken * 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge. * De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere. *De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. * De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstakere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet. *I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1, 3 millioner kroner. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og skal pågå fram til 5. april.

– Blitt sett på som kriminelle

Helsegiganten Aleris på sin side påstår at saksøkerne selv har valgt arbeidstid, og at konsulenthonoraret, i flere av tilfellene, overgår det de ville fått som fast ansatte.

Tilbake i 2017 ble Aleris - etter en lang forhandling - enig om forlik med Skatt Øst i en sak om bruk av konsulenter. Der ble de enige om å kutte i antallet selvstendig næringsdrivende. Dette opplevde Stange som uheldig, ikke bare for Aleris, men også for konsulentene.

– Det har skapt uro og misnøye hos konsulentene. Mange har satt pris på å være konsulenter. Det er et paradoks at vi står her og er saksøkt for det motsatte av det vi har jobbet så lenge for.

At Aleris har tjent på å bruke konsulenter tilbakeviser han. Derimot er Stange klar på at konsulentene har tjent mer enn fast ansatte.

Da de ble anmeldt til Økokrim ble Stange og resten av konsernet ifølge han overrasket.

– Det var surrealistisk å bli anmeldt til Økokrim. Spesielt å lese om det i media før vi fikk beskjed om anmeldelsen selv.

Han mener hele saken har skadet omdømmet til selskapet.

– I media og her i retten har vi blitt sett på som kriminelle og at vi har missbrukt reglene grovt. Vi har følt dette har vært en ønsket situasjon. Dette har ikke vært bra for oss.

– Ny lønnsadel

I avsluttingen av innledningsforedraget til Aleris sier advokat Kjetil Edvardsen at om saksøkernes krav vinner fram vil de tjene over en halv million mer enn andre ansatte med samme kvalifikasjoner i Aleris. Dette er noe han ser veldig dystert på.

– De vil skape en ny lønnsadel i denne delen av helsesektoren. Dette kan også sette andres arbeidsplasser i fare fordi det ikke kan forsvares å drive med lønnskostnader på et slikt nivå.

Stange står på at Aleris Ungplan & BOI har fulgt bransjen. Da Aleris kjøpte opp BOI i 2007 var det mange konsulenter, noe han sier de fant logisk å fortsette med.

– Brudd på menneskerettighetene

Saksøkernes advokat, Kjetil Edvardsen trakk frem et sitat fra en e-post administrenede direktør i Aleris Ungplan & BOI, Erik Sandøy, skrev til Klassekampen i august 2018:

«Vi verken kan eller vil risikere at vårt gode arbeidsmiljø nå forstyrres ytterligere av få personer vi er i rettslig uenighet med. Av den årsak avslutter vi nå kontraktene med dem som saksøker oss. Det har vi også anledning til etter oppdragsavtalen som har en gjensidig oppsigelsesmulighet»

Dette mener advokaten er et brudd på menneskerettighetene. Derfor spurte han Stang om han var enig i det.

– Jeg har ikke vurdert det, var svaret til styrelederen.

Det var også klart at Kjetil Edvardsen syntes Aleris skulle gjort noe med konsulentbruken mye tidligere. Spesielt syntes han det var rart med tanke på at foretaket selv mener bruk av fast ansatte er billigere enn konsulenter.

– Hvorfor gjorde dere ikke om konsulentene til fast ansatte hvis dere sparer penger, spurte advokaten.

– Det er et godt spørsmål, var svaret.

Men Stang vil ikke gå med på at det er flere utgifter enn de gir uttrykk for i sine beregninger.

Mener Aleris vet hva de har gjort

Saksøkernes advokat var godt fornøyd med første dag av rettssaken etter innledningsforedragene.

– Det er en lang rettssak hvor mange skal frem. Det var viktig å se hva styrelederen mener om virksomheten. Jeg syns han gjorde det på en grei måte, sier Kjetil Edvardsen til VG.

Han mener Aleris Ungplan & BOI må ha visst mer enn de gir uttrykk for.

– Det viktigste vi fikk frem var at etter min mening må de ha forstått at de i mange år har kjørt utafor loven.

Rettssaken skal gå frem til april, og flere personer fra begge sider skal frem iløpet av de neste ukene. I morgen, fredag, skal blant annet administrerende direktør Erik Sandøy spørres ut.