PST: Venter mer aktive venstreekstreme grupper

INNENRIKS 2019-02-04T12:04:57Z

Politiets sikkerhetstjeneste tror at den mest alvorlig terrortrusselen i 2019 fortsatt vil komme fra ekstreme islamistiske grupper.

Publisert: 04.02.19 13:04 Oppdatert: 04.02.19 13:29

Det vurderes som lite sannsynlig at høyreekstreme vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet.

Det kom frem da PST-sjef Benedicte Bjørndal tirsdag presenterte den årlige trusselvurderingen, sammen med justisminister Tor Mikkel Wara .

I 2019 vurderes fortsatt ekstreme islamistiske grupper som den mest alvorlige terrortrusselen. Rekrutteringen til disse vurderes imidlertid som lavt.

– Den positive trenden vedrørende ekstrem islamisme fortsetter. Aktiviteten i dette miljøet er lavere, sier Bjørnland.

Advarer: - Vær oppmerksom på Huawei

Trusselvurderings første punkt trekker frem utenlandsk statlig etterretning. I 2019 vil flere lands etterretningstjenester forsøke å rekruttere kilder og kartlegge personer og virksomheter i Norge, skriver PST.

Bjørnland trekker særlig frem Russland og Kina, land som ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med Norge og som kan bedrive etterretningsvirksomhet mot norske interesser.

- Jeg har sagt at vi må være oppmerksom på Huawei som aktør, som man kan regne med har tette bånd og samarbeid med kinesiske myndigheter, sier Bjørnland.

Bjørnland viser til at kinesiske virksomheter kan pålegges å samarbeide med myndighetene etter lov.

Terrorplanlegging lite sannsynlig

PST venter at flere venstreekstreme grupper vil være aktive, og vurderer muligheten for voldsangrep fra disse, men at det er svært lite sannsynlig at disse vil gjennomføre terrorangrep.

– Det ventes at den markante økningen i politisk motivert vold mot dem definerer som motstandere, vil fortsette, sier Bjørnland.

Bjørnland sier at aktivitet og rekruttering til venstreekstreme miljøer også vil øke etter hvert som disse har kontakt med utenlandske miljøer.

I tillegg heter det i PSTs vurdering at terskelen for å gjennomføre angrep mot myndighetspersoner fortsatt vil være høy.

Også gjennomføring av terrorangrep fra norske høyreekstreme regnes som lite sannsynlig, ettersom organisasjonene har fokus på radikalisering og oppbygging.

– Det vil være en utfordring at enkelte innvandrings- og islamfiendtlige grupper øker tilstedeværelsen i disse miljøene, sier Bjørnland.

Det er Bjørnlands siste trusselvurdering som PST-sjef før hun går over i ny stilling som politidirektør.