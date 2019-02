NYTT REGJERINGSKVARTAL: – Terroristenes ugjerning skal ikke bli stående. Vi skal ta tilbake regjeringskvartalet, sier statsminister Erna Solberg til VG. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Solberg får kjeft etter Breivik-uttalelse: – Lavmål

Statsminister Erna Solberg (H) blir beskyldt for å trekke 22. juli-kortet etter at hun uttalte at Anders Behring Breivik vinner dersom et nytt regjeringskvartal ikke bygges.

Det er i et NTB-intervju mandag at uttalelsen falt. I intervjuet forsvarer statsministeren forslaget om å hente milliarder til en ny fregatt og nytt regjeringskvartal «under streken», etter å ha fått krass kritikk fra økonomer og kommentatorer på budsjettgrepet.

– Vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal og si at Anders Behring Breivik vant – de fire bygningene han tok ut, blir stående sånn, som et dødt landskap og et monument over terrorhandlingen, sier Solberg til NTB.

En av dem som reagerer på statsministerens utspill, er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han mener Solberg legger ord i munnen på dem som er uenig med regjeringens forslag til finansieringen av nytt regjeringskvartal.

– Statsministeren sier jo at de som er kritiske til hennes forslag om å hente penger i oljefondet for å bygge nytt regjeringskvartal, vil la terroristen vinne, sier Støre.

Han mener uttalelsen er på et nivå som hun bør beklage.

– Det å trekke inn disse typene motiver hos sine motstandere bør hun holde seg for god til. Jeg mener hun bør beklage den uttalelsen, sier Støre.

– Uverdig

Også på Twitter hagler reaksjonene.

«22. juli-kortet kan altså ikke trekkes av dem som var ofre for terroren, men det kan naturligvis brukes av Høyres statsminister når hun vil forsvare at regjeringen bryter handlingsregelen» , skriver MDG-politiker Eivind Trædal på Twitter.

«Dette sitatet fra @erna_solberg bør ikke bare forsvinne. Det er et så drøyt angrep mot meningsmotstandere at det fortjener ganske mye oppmerksomhet. Dette kan ikke være nivået på politisk debatt i Norge» , tvitrer kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende.

Lavmål, skuffende, skremmende, uverdig og trist er ord som blir brukt om uttalelsen på Twitter. Mange reagerer sterkt på at Solberg kan «trikse og mikse med budsjettet», for så å «forsvare det med at hvis ikke vinner Breivik».

– Ugjerningen skal ikke bli stående

VG har spurt Solberg om hva hun tenker om kritikken, og om hun forstår at folk reagerer. Via sin statssekretær Rune Alstadsæter svarer statsministeren dette i en e-post:

– Vi må være klar over at vi de neste årene skal bruke milliarder av kroner på å bygge opp regjeringskvartalet i Oslo, til tross for at vi nå har nedskalert prosjektet og lagt opp til å bygge det opp i ulike trinn. Jeg har alltid vært tydelig på at det er viktig for oss å bygge opp igjen regjeringskvartalet, slik at det ikke slå stå der som et åpent sår. Terroristenes ugjerning skal ikke bli stående, vi skal ta tilbake regjeringskvartalet. Dette opplever jeg at det er bred enighet om politisk.

Solberg påpeker at det å bygge et nytt regjeringskvartal er svært kostbart for staten som er selvassurandør, og at «vi derfor må være villige til å ha en diskusjon og gjøre vurderinger av hvordan dette finansieres».

– Dette er en reell prioritering som alle partier må ta stilling til i løpet av det neste året. Etter min mening tar ikke selvassurandør-prinsippet fra 1950-tallet opp i seg den type terrorhandling vi så i 2011. Derfor må vi vurdere hvordan prinsippet skal fungere i fremtiden. Det er en ubehagelig sak som dreier seg av resultatene av 22. juli, men vi må diskutere den. Vi kan enten se på alternative måter å håndtere finansieringen på, slik vi gjør i plattformen, eller la utbyggingen gå på bekostning av andre tiltak som er høyt prioritert rundt om i landet.

Sen unnskyldning

Statsministeren fikk i mars i fjor kritikk i forbindelse med det omstridte Facebook-innlegget til Sylvi Listhaug. Sammen med et bilde av bevæpnede og maskerte menn, skrev den daværende justisministeren at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» .

Solberg ønsket først ikke å irettesette statsråden, og sa til VG at dersom Ap og Frp ønsket å diskutere på den måten, fikk det være deres sak.

På bakgrunn av Solbergs unnvikende uttalelser og manglende unnskyldning, fikk AUF flere tilbakemeldinger fra overlevende som fortalte at de ville oppleve det som vanskelig å være på Utøya-markeringen sammen med statsministeren.

Først fire dager etter innlegget ble publisert, sa statsministeren unnskyld til folk som hadde blitt såret av Listhaugs retorikk på vegne av regjeringen. Da Solberg deltok på minnemarkeringen i sommer, gjentok hun at Facebook-innlegget var en retorikk som ikke burde kommet fra regjeringens side.