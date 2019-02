Her legger statsminister Erna Solberg frem firepartiregjeringens erklæring i Stortinget den 29. januar. Foto: Tore Kristiansen

Trøndermanko på Solbergs lag ikke-tema i Trondheim

INNENRIKS 2019-02-02T13:00:06Z

Verken lokale kritikere eller statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er særlig lystne på å snakke mer om at den rekordstore regjeringen mangler trøndere.

NTB

Publisert: 02.02.19 14:00

Solberg besøkte lørdag Trondheim for andre gang denne uken og talte til partiets fylkesårsmøte.

Statsministeren innledet med en fleipete bemerkning om at de som kritiserte trønderfraværet, ikke hadde skjønt at den skyldes at Solberg selv nå kommer til å besøke trønderhovedstaden så ofte. Men i selve talen kom hun ikke inn på temaet i det hele tatt.

– Det er ikke et naturlig tema å ta opp i talen. Jeg pleier ikke å ta opp den typen spørsmål, jeg skal snakke om politikk, sier Solberg til NTB.

– Jeg tror man kanskje forsto at den reaksjonen var litt overilt. I går ble det utnevnt en statssekretær med bakgrunn fra Trøndelag, legger hun til.

Utfallene var mange og harde fra trønderske politikere da regjeringen ble presentert, men lørdag var tonen en annen.

– Den er vi ferdig med. Vi sa fra, budskapet ble mottatt og forstått, og da legger vi det bak oss. Det var viktig for oss å si fra, og vi ble lyttet til, sier partiets ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift.

– Mitt syn er at når du setter sammen en regjering, må den speile landet. Det budskapet er gitt og mottatt og ikke mer å snakke om, sier fylkesleder Michael Momyr.