Barnehageansatt siktet for seksuell handling med mindreårig

INNENRIKS 2019-02-05T18:58:36Z

Mannen i 30-årene er siktet for seksuell handling mot et barn i den aktuelle barnehagen.

Publisert: 05.02.19 19:58 Oppdatert: 05.02.19 20:16

Det skriver Bergen-politiet i en pressemelding. Onsdag kveld holder de sammen med ledelsen i den private barnehagen et informasjonsmøte for foreldre og ansatte.

Bakgrunnen er at en av de ansatte er pågrepet og siktet for seksuell handling med ett av barna. Politiet har gjort beslag i datautstyr hos siktede og sikret dette for analyse.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Jeg vil også minne om at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier mannens forsvarer Kaj Wigum til VG.

Han sier at mannen ble pågrepet mandag morgen og at han er blitt avhørt en gang.

– Han tar dette selvfølgelig tungt, sier Wigum.

Politiet opplyser at den siktede mannen vil bli fremstilt for fengsling onsdag.