DÅRLIG SIKT: Snøfokk gjorde sikten dårlig og veiene ufarbare på Jæren lørdag kveld og natt til søndag. Bildet er fra Høgjæren. Foto: Henning Lende

Snøkaoset fra Jæren beveger seg østover

Stengte veier og fastkjørte biler preget natten i Rogaland. Søndag kommer snøen og den kraftige vinden mot Agder og Telemark.

Kombinasjonen av store snømengder og kraftig vind skapte store problemer på Jæren lørdag kveld og natt til søndag.

– Det var en ekstremsituasjon, sier trafikkoperatør Marius Råve til VG søndag morgen, mens brøytebilene jobber på spreng for å åpne stengte veier i Rogaland .

I videoen under får fastkjørte bilister på Høgjæren hjelp av Norsk Folkehjelp på snøscootere.

Selv om snøværet har gitt seg de fleste stedene, har den sterke vinden skapt snøfokk. Det er sterk kuling på Jæren søndag morgen.

– Det er kanskje vinden som er den største utfordringen. Det er ganske kraftig vind på kysten og i fjellet i Rogaland, sier meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt til VG.

Frem til i kveld er det ventet å komme mellom to og fire centimeter snø på Jæren.

Vanskelige kjøreforhold på Sørlandet

– Det ser ut som den kommer mer snø lenger øst, mot Agder og Telemark. Der har vi ute farevarsel på vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og snøfokk. Mye vind og snø kan gjøre det litt guffent selv om det ikke er snakk om store mengder, sier meteorologen.

Ved kysten av Agder og Telemark kan det komme mellom 20 og 30 centimeter. Ved 08.30-tiden søndag morgen har det allerede begynt å snø.

– Det er et lavtrykk som ligger sør i Nordsjøen som fører til dette snøværet. Det er sterk kuling fra øst og en god del snø. Etter hvert vil nedbøren trekke nordover, men da vil det være mindre vind og mindre snø, sier Svanevik.

Fjellovergangen Haukelifjell er stengt. I tillegg er fylkesvei 45 stengt mellom Rotemo og Skafså og mellom Øvstabø og Hunnedalen.

– Det har snødd siden i går kveld, men det virker som at det holder seg stabilt, så foreløpig går det ganske greit, sier trafikkoperatør Andreas Larsen ved Vegtrafikksentralen sør til VG.

Kaldt i nord

Mens Sørvestlandet må hamle opp med store snømengder, er det klar himmel helt i nord. Der er det imidlertid kaldt.

– Det er allerede veldig kaldt. I Karasjok ble det målt – 36,9 grader klokken 8. Det er kalde arktiske luftmasser som kommer og det er klarvær, som gjør at det blir enda kaldere, sier meteorologen.

I Lofoten og Vesterålen er det utstedt snøskredvarsel på nivå faregrad 4, det nest høyeste nivået.

– Det er varslet kraftig snøvær og snøskredfaren øker på grunn av all nysnøen som kommer. Et lokalt nedbørsområde vil ligge over Lofoten, Vesterålen og Ofoten søndag og gi fortsette å gi snø, sier hun.

I Troms skal det bli en kald søndag.

– Der ligger det mellom 15 og 20 minus. I fjellet blir det kaldest, slik som Dividalen, der det er minus 19,3 grader. I Tromsø er det minus 11,6 grader.

Det er utstedt varsel om ising på båter i Vesterålen, Troms og kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Lave temperaturer og fralandsvind øker faren. Rask isvekst kan føre til at små båter mister stabiliteten.

Det fineste været søndag blir i Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Det blir fralandsvind og kaldt, men det blir nok en god del sol. Det kan komme snø i grensetraktene i Trøndelag, sier meteorologen.