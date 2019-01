DEMONSTRERTE: Fastboende, turister, naturvernere og politikere samlet seg på Frøya lørdag formiddag for å protestere mot vindmølleutbygging. Foto: Bjørg Støen

Trøndere kjemper mot vindmøller på Frøya

INNENRIKS 2019-01-27T07:11:29Z

Hundrevis av mennesker demonstrerte lørdag mot utbygging av vindturbiner på Frøya i Trøndelag.

Publisert: 27.01.19 08:11

Det er aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya» som står bak demonstrasjonen mot utbyggingen av de planlagte vindturbinene.

– Vi hadde slått oss på brystet på forhånd med at 200 personer skulle delta. At det kommer over 330 stykker er over all forventning, sier Eskil Sandvik, leder for aksjonen, til VG.

Protestene mot utbygging av møller på Frøya har en lang historie. Sandvik, som er SV-politiker, har aksjonert mot planene i flere år.

Det planlagte vindkraftanlegget er på 60 MW, og konsesjonen gjelder for 25–30 år etter at byggingen er ferdig.

Felles for motstanderne er frykten for at de høye turbinene skal ødelegge naturen på øya. De 180 meter høye møllene er fryktet å dominere det åpne landskapet og bli en fare for dyreliv.

Ber om folkeavstemning

I forkant av lørdagens demonstrasjon er det også samlet inn underskrifter nok til å legge frem krav om en folkeavstemning for kommunestyret. Denne skal behandles torsdag i neste uke, skriver Frøya.no .

– Håpet om en ny folkeavstemning er der, men vi kan kun bruke den til å sende et sterkt signal til utbygger. Vi må bare se hva som skjer fremover. Kampen skjer nå, sier Sandvik.

Ifølge vedtaket fra formannskapet i kommunen, gjengitt av Adresseavisen , kommer ikke folkeavstemningen til å påvirke NVEs behandling av saken. En avstemning vil holdes for å gi befolkningen mulighet til å formelt si sin mening om vindmøllene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter også dette overfor Adresseavisen.

Lang kamp

Kampen mot vindturbinene har pågått på Frøya siden tidlig på 2000-tallet. Opprinnelig ble mølleutbyggingen vedtatt i 2005, med et knepent flertall i den daværende folkeavstemningen.

Konsesjonen for utbyggingen ble gitt i 2013, og totalt 14 møller med en høyde på 180 meter er vedtatt å bygges. På dette tidspunktet var luften gått ut av ballongen for protestene. Men etter at Trønderenergi og tyske Stadtwerke München offentliggjorde sin investeringsbeslutning like etter nyttår, fikk saken langt mer oppmerksomhet ute blant folk.

– Det ble tydelig at planleggingen var kommet veldig langt. Vi startet en ny underskriftskampanje, og registrerte at folk var langt mer kritiske til dette nå, sier Sandvik til VG.

– Dette har vært Davids kamp mot Goliat. Men i dag har folk som vanligvis ikke roper høyest i debatten har fått være med og sagt sin mening, og det synes vi er veldig flott, sier han.