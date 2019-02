I SORG: Det ble skrevet minneord og tent lys for å minnes Alexander Sollihaug (t. v) og Elias Dypaune som omkom i kollisjonen i Nordland torsdag morgen. Foto: Tarjei Abelsen, Saltenposten

Lokalsamfunn i sorg: Alexander (18) og Elias (18) døde på vei til skolen

Kameratene som skulle bli russ i mai, mistet livet i en frontkollisjon i Saltdal torsdag morgen.

Tarjei Abelsen/Saltenposten

Axel Støren Wedén

Elias Dypaune (18) og Alexander Sollihaug (18) var på vei til skolen da de frontkolliderte med en lastebil i Saksenviktunnelen på E6 i Nordland . De to kameratene gikk i tredje klasse på Saltdal videregående.

Rektor ved skolen, Trine Kristensen, forteller om et lokalsamfunn i dyp sorg. Torsdag kveld hadde skolen stelt i stand en samling for elever og lærere.

– Vi har grått og trøstet hverandre. Dette er forferdelig tungt for ansatte og elever. Vi er en ganske liten skole med 170 elever, så når du mister to elever fra samme klasse, så er det fryktelig tragisk, sier hun til VG.

Også ved Fauske videregående skole, der guttene var tidligere elever, var sterkt preget torsdag.

– Det er to bygder sterkt preget av denne tragiske hendelsen. Et humorarrangement er avlyst i Fauske, og skolen holder åpent for alle som trenger å møtes, sier operasjonsleder Mads Bernhoft ved Nordland politidistrikt til VG.

Flere sørgende var innom Fauske kirke torsdag kveld, for å tenne lys og skrive noen minneord.

Inge Villumsen var fotballtrener for både Alexander Sollihaug og Elias Dypaune i to år, og tente torsdag kveld lys for de to guttene.

– Det er høyrebacken og midtstopperen som er borte, sier han til Saltenposten.

VG og Saltenposten publiserer navn og bilde av de to i forståelse med familiene.

DØDSULYKKE: Ulykken skjedde i Saksenviktunnel på E6 i Saltdal i Nordland. Foto: Michael Jensen Olafsen/Avisa Nordland / NTB scanpix

Han minnes to flotte ungdommer som holdt sammen siden barneårene.

– De var litt mine gutter. Vi hadde tre-fire treninger i uka og de stilte opp på de fleste, og da ble vi godt kjent, sier han til avisen, og legger til:

– Det er forferdelig det som nå har skjedd.

Han husker tilbake på mange fine turer, der de bodde sammen på klasserom.

– Det var en sann fornøyelse å reise på tur med dem. Begge to var veldig gode ambassadører for laget, og for Fauske/Sprint som klubb. Virkelig noe vi kunne være stolt av, sier Villumsen.

Han syns det føles meningsløst å måtte tenne et lys og skrive i en minnebok, når han aller helst ville fortsette å følge utviklingen deres i livet.

– Samtidig gir det veldig mye mening å gjøre det, når det er slik det er, sier Villumsen.