Trondheims-restaurantene Fagn og Credo har fått en stjerne

Stjernedryss til Trondheim under årets Michelin-utdeling.

Heidi Bjerkans restaurant Credo fikk en stjerne under årets Michelin-utdeling. Restauranten ble trukket fram som forhåndsfavoritt av flere eksperter i forkant av utdelingen.

Dagen før utdelingen sa Heidi Bjerkan at det var hyggelig å bli trukket fram som forhåndsfavoritt.

– Det er veldig hyggelig at så mange heier og har tro på Credo. Særlig siden dette ikke bare er en restaurant, men et forsøk på en sirkulær modell, når det kommer til råvarer og ressurser og ren økonomi.

Credo åpnet dørene på nytt i februar 2018 på Lilleby, etter å ha flyttet fra Ørjaveita.

To Trondheims-restauranter

Restaurant Fagn fikk også en stjerne.

– For meg er dette en «team effort», sa en rørt kjøkkensjef, Jonas Nåvik, på scenen.

Restauranten, som ligger i Credos gamle lokaler, åpnet i 2017.

«Nykommeren Fagn i Trondheim tar skrittet rett inn i førstedivisjon blant de norske restaurantene som driver med kokekunst som kunst,» skrev VGs anmelder, og trillet terningkast 6 da han besøkte restauranten i 2018.

- Dette er veldig spennende for Trondheim, og tyder på at det kanskje kan åpnes noen nye dører der. En Michelin-stjerne er spesielt viktig for struktureringen når man åpner opp i en ny by, så dette har mye å si for miljøet, sier VGs restaurantanmelder André Blomberg-Nygård.

Da Godt møtte Fagn-kjøkkensjef Jonas André Nåvik tidligere under utdelingen i kveld, sa han følgende om at han og Credo kanskje får stjerne:

– Det betyr mye for Trondheim. Jeg tror det betyr mer for byen enn for oss som restauranter.

Kokk Heidi Credo fikk en Michelin-pris for bærekraft.

Tidligere på kvelden hintet Michelin-direktøren

