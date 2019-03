MED I «KUKEN»: Gunnar Wilhelmsen (Ap) bedyrer at «Gutteklubben Kuken» ikke er noen gutteklubb, og mener at det ikke er noen problematiske sider med ved å delta i en gutteklubb. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Gunnar Wilhelmsen kan bli Tromsøs tredje Ap-ordfører fra «Gutteklubben Kuken»

To av Aps tidligere Tromsø-ordførere er med i «Gutteklubben Kuken». Etter høstens kommunevalg kan byen bli ledet av nok en mann fra den samme gutteklubben. – Pinlig for Arbeiderpartiet, mener lederen av Aps kvinnenettverk i Troms.

Annenhver torsdag, gjennom hele året, møtes «Gutteklubben Kuken» klokken 21 på utestedet Bardus i Tromsø. Noen timer i forkant har ni utvalgte menn mottatt invitasjon til samlingen.

«Gutteklubben Kuken», populært bare kalt «Kuken», oppsto tidlig på 1980-tallet. I dag består klubben av nåværende og tidligere politikere, ledere i offentlige sektor og privat næringsliv samt en aviskommentator. Flere har vært medlemmer siden oppstarten, andre er kommet til opp igjennom tiårene.

Dette er noen av mennene som mottar invitasjon til torsdagssamlingene:

Arild Hausberg – Tidligere Ap-ordfører

Svenn A. Nilsen – Prest, og tidligere Ap-politiker og politisk redaktør i Nordlys

Herman Kristoffersen – Tidligere Ap-ordfører

Oddvar Nygård – Nordlys-kommentator

– Vi er en gjeng som er samfunnsengasjert og interessert i idrett. Vi møtes på Bardus for å drikke pils annenhver torsdag. Av og til har vi damer med, og det bruker å variere hvor mange som kommer. Og alle er velkommen til å komme, svarer Aps ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen.

«Gutter med makt»

At Arbeiderpartiets ordfører-håp Gunnar Wilhelmsen deltar jevnlig i en gutteklubb, faller i svært dårlig jord hos lederen av Aps kvinnenettverk i Troms. Leder Tonje Randisdatter Tunstad trodde først ikke sine egne ører da hun hørte om «Gutteklubben Kuken».

GAMMELDAGS: Troms Aps kvinnesjef, Tonje Randisdatter Tunstad mener gutteklubber er «utdatert, pinlig og gammeldags». Hun ber Gunnar Wilhelmsen ta en runde med seg sjøl, for å finne ut om han kan fortsette å være med i klubben. Foto: RONALD JOHANSEN / ITROMSØ

– Det lukter ikke godt av dette. Jeg var overbevist om det var kødd første gang jeg hørte det. Jeg trodde virkelig ikke på at det kunne stemme at Gunnar var med i en klubb som het «Gutteklubben Kuken». Jeg synes det er pinlig, og jeg tenker at det ikke hører hjemme i Arbeiderpartiet. Hverken gutteklubber eller navnet deres, sier hun.

Tunstad er Tromsø Aps femtekandidat til valget, og på såkalt «sikker plass» på kommunestyrelista, sammen med Wilhelmsen.

Gutteklubben ble ifølge arkivtjenesten Retriever første gang omtalt av pressen i 2003: «Gutter med makt, politikere og journalister i Tromsø, er medlem i Gutteklubben Kuken, (nei, det er ingen trykkfeil) hvor de jevnlig inntar byens restauranter for å dyrke gammelt vennskap» skrev da Nordlys-kommentator Marit Rein. Klubben møttes da på det nå nedlagte utestedet La Mirage.

– Dette er ikke en gutteklubb

Til tross for navnet, insisterer Gunnar Wilhelmsen hardnakket på at «Gutteklubben Kuken» ikke er en gutteklubb.

– Dette er ikke en gutteklubb. Vi er en kompisgjeng som drikker øl. Jeg kaller det ikke for «Gutteklubben Kuken». Det er sykt lenge siden noen har brukt betegnelsen. Er det en sak om jeg og han Herman (Kristoffersen, journ.anm.) møtes og ser på fotball? Er det en gutteklubb da?

– Hvorfor har dere kalt dere for «Gutteklubben Kuken» om du mener det ikke er en gutteklubb?

– Det må du ikke spørre meg om, det var ikke jeg som kom opp med navnet. Men det er ikke en gutteklubb, og du må slutte å si det. Det er feil, og det er kun du som bruker det navnet. Den eneste årsaken til at dette er av offentlighetens interesse er navnet. Ikke at vi møtes og drikker øl sammen.

– Pinlig

Tonje Randisdatter Tunstad vil be Wilhelmsen redegjøre om sitt engasjement i klubben til partiet.

– Jeg tenker han bør vurdere nøye om dette er noe han kan fortsette med. Om han blir valgt til ordfører, bør han finne på noe annet å gjøre på torsdagskvelder.

– Til forsvar for Gunnar opplever jeg at han er flink til å løfte fram både damer og menn rundt seg. Han er flink til å ta med seg de han tenker er gode på ulike saker, uavhengig av kjønn og posisjon. Så jeg tror å være med i en gutteklubb er lite gjennomtenkt, og ikke et uttrykk for gjennomgående holdninger. Men vi er nødt til å snakke med Gunnar om dette, sier lederen av Troms Aps kvinnenettverk.