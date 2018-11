JULETREHUGGING: – I fjor skulle jeg ut og hente treet jeg hadde valgt ut noen dager før jul, men da var det noen andre som hadde funnet ut at det var greit å ta det, sier skogeier Nils Anders Damsgård. Her sammen med barnebarna Elvira Gabrielsen (12) og Herman Gabrielsen (10) ute på juletrehugging i 2017. Foto: Damsgård sine private bilder

Skogeier ber folk slutte å hugge ned juletrær fra skogen hans

Julen er på vei, men ifølge skogeier Nils Anders Damsgård (83) byr julesesongen på ubudne gjester i hans private skog. Damsgård hevder at han ikke er alene om å oppleve juletretyveri på denne tiden av året.

– Folk bare tar seg til rette i skogen min og hugger ned trær. Det er et problem når julen nærmer seg hvert år, det, forteller Nils Anders Damsgård (83) fra Tvedestrand til VG.

Det var Tvedestrandposten som først meldte om saken.

Damsgård tok over skogen på Eidsbo i 1973. 83-åringen sier han merket hva som var på ferde da han snauhugget skogområdet for 10–15 år siden, og plantet nye unge grantrær der, som han siden har pleiet og stelt med.

Ifølge Damsgård er det særlig trærne på det nyplantede feltet ved veien, som er utsatt.

– Det dreier seg om en, to, tre, fire trær i året. For noen år siden gikk det åtte trær like ved veien fra en plass, sier Damsgård til VG.

– I fjor skulle jeg ut og hente treet jeg hadde valgt ut noen dager før jul, men da var det noen andre som hadde funnet ut at det var greit å ta det, legger han til.

– Har du noen gang tatt noen på fersken?

– Nei, jeg går ikke rundt og lusker, jeg ser det gjerne etterpå. Jeg kan ikke gå og være vakt heller.

Merker trærne

Noe juletreknasking har Damsgård likevel klart å avverge fordi folk ifølge 83-åringen nå har begynt å sette merkelapper på trær i skogen hans før jul.

– Det er ikke så veldig koselig. Jeg fant et par stykker for en ukes tid siden da jeg var ute å ryddet, plastlapper som hang ved to trær. Det ikke akkurat helt vanlig, så det er jo helt tydelig at her er det noen som har tenkt å komme med øksen. Men de lappene har jeg fjernet.

– Hvorfor har du ikke anmeldt tyveriene?

– Nei, jeg regner med at politiet har andre de heller må prioritere, sier Damsgård.

Han håper likevel en sak i mediene kan være en vekker til folk og får dem til å tenke seg litt mer om og heller gå der de selger juletrær.

– Det er det som er normalt, og da er det gjort på en ærlig måte. Så kan de få ha god samvittighet når de går rundt juletreet også, sier han.

Damsgård hevder han ikke er den eneste skogeieren som opplever å få trær hugget ned, og at «det dessverre er noe som gjentar seg en god del rundt».

– Det er kjedelig fordi man setter opp nye felter for å få opp ny skog, også er området utsatt når julesesongen kommer.

Selv har ikke Damsgård vurdert å begynne å selge juletrær.

– Jeg har ikke nok terreng. Det jeg har plantet er for at det skal komme opp ny skog. Jeg driver ikke med juletreproduksjon, men det gjør andre og det er prisverdig og fint. Det finnes mange fine der ute.

– Har du noe å si til juletreknaskerne?

– De er jo klar over at de er og henter ut ting som ikke egentlig ikke tilhører dem. Det er jo tyveri da, sier han.