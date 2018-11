ALLE PÅ TUR: Her er KNM Helge Ingstads søsterskip KNM Roald Amundsen på tur med hele besetningen fra det havarerte skipet. Dette er første gang de er på døgnseilas etter kollisjonsdramaet. Foto: OLE ANGELTVEIT

Se – her seiler Ingstad-besetningen igjen

INNENRIKS 2018-11-23T15:37:32Z

Her seiler besetningen fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad sørover fra Bergen – og skal for første gang sette natten til om bord i søsterfregatten KNM Roald Amundsen.

Publisert: 23.11.18 16:37 Oppdatert: 23.11.18 16:50

For å venne seg til livet om bord i marinebåt igjen – etter den svært dramatiske kollisjonen i Hjeltefjorden – er hele besetningen på 134 plassert i søsterskipet KNM Roald Amundsen.

Her bor de, og snakker sammen, og har tilgang på lege og psykolog, og skal gradvis venne seg til livet om bord.

Kurs for Hardanger

– Jeg så fregatten da jeg var på fjelltur på Stord, forklarer Ole Angeltveit (60) til VG. Han fotograferte skipet, og tok samtidig en titt på skipsoversikten hos nettsiden Marin Traffic – hvor alle skip med påslått AIS-sender kommer opp med identitet, kurs og hastighet.

– Her kunne jeg se fergen fra Jektevik på Stord, som var like i nærheten, men fregatten syntes ikke. Det betyr at de fortsatt seiler med AIS-senderen avslått, konkluderer han.

Han kunne se at fartøyet svingte rundt Sunnhordlands-øya Huglo og satte kursen innover Hardangerfjorden torsdag ettermiddag.

Automatisk radar-ID

AIS-systemet – Automated Identification System – er et verdensomspennende system for å holde kontroll med hvilke skip som er hvor. Alle skip over 24 meter skal ha en slik AIS-sender, som blant annet gir andre skip øyeblikkelig informasjon om skipets navn, kurs og hastighet.

Sjøforsvaret har anledning til å seile uten påslått AIS, og KNM Helge Ingstad seilte uten forut for kollisjonen med tankskipet Sola TS.

Ifølge Marin Traffic seilte KNM Roald Amundsen, eller «NOR WARSHIP F311» ut fra marinebasen Haakonsvern klokken ti torsdag formiddag, sørover fra Bergen, og slår av AIS-senderen klokken 1130, da den befinner seg ved Austevoll.

Turen gikk helt til Eidfjord innerst i Hardangerfjord-systemet - og så rolig tilbake samme vei til Haakonsvern - hvor den ankom fredag morgen.

Er på døgnseilas

VG Får bekreftet fra Sjøforsvaret at det er KNM Roald Amundsen som seiler:

– De har hatt en dagseilas tidligere i uken. Nå har de en døgnseilas til i morgen, bekrefter kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret overfor VG.

– Hvorfor har de fortsatt ikke AIS-senderen påslått?

– Det kjenner jeg ikke til. Det er opp til vaktsjef på bro å ha den påslått eller seile uten, sier hun.