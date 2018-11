SIKRES: Arbeidet med å sikre KNM «Helge Ingstad» beskrives som svært krevende av Sjøforsvaret. Foto: Mattis Sandblad

Ønsker å få folk om bord på KNM «Helge Ingstad»: – En veldig krevende operasjon

Sjøforsvaret ønsker å sette folk om bord på KNM «Helge Ingstad» for å sjekke tilstanden til skipet. Når skipet vil være stabilt nok til at dette er forsvarlig, sier de er vanskelig å fastslå.

Publisert: 10.11.18 16:52

Bergingsarbeidet etter KNM «Helge Ingstad» er i full gang. Fregatten ligger med kraftig krenging på et grunt område rett ved land utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden.

For å berge skipet må fregatten først boltes fast til land, før den kan heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og fraktes til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen.

– Vi har jobbet gjennom hele natten, og siste nytt er at vi har fått festet fire av ti wiere som knytter fartøyet til land. Når vi kan løfte skipet over på en lekter vet jeg ikke, men jeg tviler på at det blir lørdag. Her må vi bevege oss i små skritt, og tenke sikkerhet først, sier kommunikasjonssjef for Sjøforsvaret, Torill Herland.

Se fortellingen til de som var om bord på fregatten da det smalt:

Må ha folk om bord

Planen nå i første omgang er å få folk om bord på fregatten for å vurdere hvordan situasjonen på skipet er under dekk. For å kunne sette folk om bord på den havarerte fregatten, så må skipet avstives først.

– Vi må ha folk om bord for å få en vurdering av situasjonen under dekk. Forsvaret vil gjøre en risikovurdering av dette i løpet av dagen. Risikoen går ut på faren for at skipet skal skli av eller velte med personell om bord, forteller hun lørdag formiddag.

Nå venter Forsvaret på sikringsmateriell.

– Å få alt materiellet på plass tar tid, men vi jobber jevnt og trutt. Det er en veldig krevende operasjon, sier Herland.

Overvåker forurensning

Faren for utslipp fra havaristen er ikke over. Både Kystvakten og Kystverket følger situasjonen tett.

– Det tas kontinuerlige prøver for å kunne identifisere tiltagende oljesøl. Nå skal vi blant annet vaske skutesiden som et av tiltakene for å sikre at det ikke er noe uoppdaget forurensning. I tillegg har vi lagt flere lenser rundt skipet.

Kystverket informerer på sine hjemmesider at forurensningssituasjonen er stabil, og at de jobber med å legge nye og kraftigere lenser rundt skipet.

I forbindelse med kollisjonen gikk det hull på en tank med ti kubikk helikopterdrivstoff, men forurensningen fra dette var begrenset.

Se hvordan skipet fikk stadig kraftigere slagside etter torsdagens kollisjon:

Oljetankeren på vei til England

Oljetankeren «Sola TS» er klarert etter kollisjonen og er nå på vei til Hull i Storbritannia.

Skipet, som ble bygget i 2017 og seiler under maltesisk flagg, fikk skader på ankerkrysset på styrbord side og et hull i skutesiden i sammenstøtet torsdag morgen. Men skadene var ikke større enn at skipet ble klarert for å reise videre ved daggry lørdag morgen, bekrefter rederiet Tsakos Columbia Shipmanagement S.A.

«Vi vil takke de lokale myndighetene og alle som har vært involvert i hjelpearbeidet for deres profesjonalitet og hurtige respons ved denne hendelsen,» skriver rederiet i en pressemelding.

De ønsker også å sende en spesiell hilsen til de som ble skadet på KNM «Helge Ingstad», med ønske om at de kommer seg raskt.