REGN: Det er ventet store nedbørmengder frem til mandag i flere deler av Norge. I Oslo og Akershus ble det målt 40–50 millimeter nedbør flere steder det siste døgnet. Bildet tatt en regnværsdag i august i Oslo Sentrum. Foto: GISLE ODDSTAD

Her regnet det mest i natt

INNENRIKS 2018-11-11T10:47:33Z

Søndag var det flom- og jordskredfare på gult farenivå i Telemark og deler av Østlandet. Ifølge Meteorologisk institutt er imidlertid det områdene rundt Oslo og Akershus som vil få mest nedbør det kommende døgnet.

Publisert: 11.11.18 11:47 Oppdatert: 11.11.18 12:09

Det har vært ventet mye regn i Kristiansand, Telemark og på deler av Østlandet fra lørdag ettermiddag til mandag morgen , der Yr varslet om opp mot 120 mm nedbør på 48 timer.

Og natt til søndag har det gjort nettopp det.

Meteorologene melder på Twitter søndag formiddag at Lifjell i Telemark er det stedet det har falt mest nedbør de siste 24 timene. Det ble det målt 106 mm klokken 7.00 søndag. Annenplassen ble satt i Porsgrunn -Ås med 69,7 mm.

Ifølge meteorologene skal det fortsette å falle mye regn inn mot mandag, som de spår kan bli mellom 30–70 mm.

Her kan du sjekke hvordan været blir akkurat der du bor!

– Det har gått bra foreløpig, sier ordføreren i Bø kommune i Telemark, Borgar Kaasa.

Han opplyser om at det ikke er meldt om noen tekniske tap i kommunen søndag formiddag. Det har heller ikke kommet inn noen varslinger fra innbyggere om skader eller ulykker.

– Jeg har ikke vært ute og kjørt og sett elven enda, men i og med det ikke har kommet inn noen varsler er det bra så lenge det er bra, sier han og tilføyer at regnet heldigvis har kommet jevnt og ikke plutselig og voldsomt.

Flom- og jordskredfare

Telemark og deler av Østlandet er søndag formiddag merket med flom- og jordskredfare på gult farenivå av NVE . Faren er ventet å være over rundt klokken 13.00 mandag.

Hold deg oppdatert på NVEs flomvarsel her.

Politiet i de berørte områdene har gått ut på Twitter med oppfordringer til bilister om å ferdes forsiktig:

– Det har vært mye regn den siste tiden, som har ført til mye vann i flere elver og bekker. Enkelte steder er det mye vann i veien. Kjør forsiktig og ha en riktig god dag, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter søndag formiddag.

Også Vegtrafikksentralen Sør oppfordrer til varsom kjøring:

– Vi oppfordrer bilistene til å kjøre forsiktig det har kommet mye nedbør de siste dagene og det er fare for vannplaning og overvann på veiene. Senk farten og kjør forsiktig, melder de på Twitter.

Ventet mest nedbør i Oslo og Akershus

Ifølge Siri Wiberg i Meteorologisk institutt er det områdene rundt Oslo og Akershus som få mest nedbør det kommende døgnet. Der ble det flere steder ble målt 40–50 millimeter fra lørdag til søndag.

– Med påfyll det neste døgnet blir det rimelig vått i bakken og i bekker som kan stige over sine normale grenser, så det kan jo skape litt lokalt trøbbel, sier hun.

Wiberg bekrefter likevel at de vil holde på det gule farenivået inntil videre.

– Vi satser på at regnet ikke vil skape store problemer over flere områder, men at det blir overvann flere områder, det kan forventes. I hvert fall her i Osloområdet slik som byen er bygget.