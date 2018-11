PÅ VIDDA: Det vestgående NSB-toget fra Oslo til Bergen sto fast på Myrdal stasjon på Hardangervidda - med blant annet småbarnsfamilier blant passasjerene. Foto: VG-tipser

Tog fast på Myrdal i fire timer – togpassasjerer fortvilet

INNENRIKS 2018-11-11T20:24:36Z

Passasjerer gikk rimelig lei etter at Bergens-toget fra Oslo sto bom fast på vinterlige Myrdal stasjon på Hardangervidda i over fire timer søndag kveld.

Årsaken var problemer med strømtilførselen på toglinjen, ifølge både Bane Nor og NSBs pressevakter. Men klokken 21 var toget i gang igjen i retning Bergen, ifølge BaneNor.

– Det er flere barnefamilier ombord. Myrdal har ingen veiforbindelse og overnattingssteder. Og vi får informasjon ombord om at de ikke har noe informasjon å gi, sa en togpassasjer til VG i 20.50-tiden søndag kveld.

Da hadde han sammen med sin barnefamilie ventet i fire timer på Myrdal, som ligger ca. 900 meter over havet og er øvre endestasjon for Flåmsbanen. Myrdal er også uten veiforbindelse, og er en temmelig øde togstasjon på Bergensbanen.

– Utrolig kjedelig

Rundt halvparten av passasjerene, 150 personer, fikk transport med Flåmsbanen til Flåm - og buss videre mot Bergen, ifølge kommunikasjonssjef Gina Scholtz i NSB.

– Det er utrolig kjedelig at slike ting skjer, spesielt for passasjerene som sitter igjen ombord i toget, sier Scholtz til VG.

Informasjonsvakt Gunnar Børseth i Bane Nor, som har ansvaret for toglinjen, sier til VG klokken 21.05 at toget var i gang igjen klokken 21.

– Toglinjen er visitert, og det er ikke funnet noen feil, dermed fikk toget klarsignal til å kjøre videre mot Bergen, forteller Børseth.