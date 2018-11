FUNNSTED: I Fagerlundvegen ble det funnet blod 4. januar. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Krimteknikere: Fant isklump med Jannes blod - og fotspor som matcher ektemannen

INNENRIKS 2018-11-20T08:11:36Z

HAMAR (VG) Kriminalteknikere fant et fottøyavtrykk i en isklump med Janne Jemtlands blod på. Sporet matcher trolig Svein Jemtlands skistøvler.

Publisert: 20.11.18 09:11 Oppdatert: 20.11.18 10:03

Våpenet

Politiet fant ikke pistolen Janne Jemtland ble skutt med første gang de lette etter det, på grunn av mye snø og dyretråkk i området Jemtland forklarte at han hadde kvittet seg med det, forklarer politiførstebetjent Sveinung Bakken.

– Det ble tatt nye søk 8. mai, da det lyktes å finne våpenet, sier han.

Han sier videre at magasinet til våpenet ble funnet 13 meter unna pistolen.

Den lånte bilen

Bakken går over til å beskrive en svart bil Jemtland fikk låne .

Bilen er undersøkt med et stoff som reagerer med blod og får en blålig farge. Det viser flere blodspor i bagasjerommet på bilen, på et bilde politiførstebetjent Sveinung Bakken viser i retten.

Blodet som er funnet i bilen matcher Janne Jemtland, forklarer Bakken.

Familiens svarte bil

Politiet undersøkte en svart personbil, som Svein Jemtland disponerte.

Politiførstebetjent Sveinung Bakken sier at det var en del gjenstander i bagasjerommet, kanner med bensin og tomflasker i en pose.

– Alle gjenstandene er undersøkt med tanke på å finne spor som kan knyttes til saken, sier politiførstebetjenten.

Det er gjort funn på bagasjerommatten, som gir svakt utslag på blod, men ingen konkrete treff. Ved førerplassen er det funnet tre blodforekomster fra tiltalte, sier Bakken.

Jemtland har forklart at han oppbevarte avdøde i bagasjerommet på denne bilen i nærmere ett døgn etter at hun ble skutt.

Traktoren

– Vi så traktoren på gården og blodfunn i skuffen på denne. Ble undersøkt i en vaskehall på brannstasjonen på Hamar. Ikke funnet noe mer blod fra avdøde, men en liten blodforekomst fra tiltalte, sier politiførstebetjent Sveinung Bakken.

Han sier at de fant blod på utsiden av sidedørene. Det er blod som har identisk profil med tiltalte. Det er overført ved berøring, forteller han.

Leiebilen

– Da vi undersøkte leiebilen Jemtland hadde, ble det også funnet blod. Ble funnet blod både ved førersetet på gulvet og bak ved passasjersetet. Alle prøvene viser blod fra Janne Jemtland, sier politibetjent Sølvi Harjo.

Hun forteller at det lå en søppelsekk på gulvet i baksetet. Der fant de en matsøppelpose med hansker, skjorte og sko. Det ble ikke funnet blod på dem, men hanskene luktet kraftig av diesel.

Funnet av avdøde

Det ble funnet menneskeblod på rekkverket og autovernet på Eid bro i Våler kommune.

– Det ble søkt med hunder som er spesialtrent på å finne blod. Hunden reagerte ikke, men hundeføreren reagerte på blod på rekkverket, sier politibetjent Audun Kolstad.

De tilkalte brannvesenet og deres dykkere for å søke etter en kropp.

– Vi ankommer først cirka klokken 13, og 15.10 melder dykkeren at de har funnet en død person, sier Kolstad.

Til kroppen var det festet et lastebilbatteri på 38 kilo. Dykkeren var nødt til å kutte over stroppene som festet batteriet til kroppen for å få henne opp av vannet, forklarer han.

Kolstad forklarer at den avdøde hadde en skade midt i panna som viser et inngangssår fra et prosjektil. Det var en lastestropp som var surret gjentatte ganger rundt kroppen. Det var knyttet knuter fra tauverk flere steder på kroppen.

Blod på gårdsplassen

Flere steder på gårdsplassen utenfor Jemtlands bolig ble det funnet spor av blod og diesel.

I skuffen av en traktor, samt på en spade utenfor inngangsdøren er det funnet blod fra Janne Jemtland.

Fotspor i blod

Funnsted 2 ligger omtrent 1 kilometer i luftlinje fra funnsted 1. Også det blodsporet ble funnet av en turgåer.

Blodsporet var spredt over et område på 2,3 meter ganger 1 meter.

I en av isklumpene ble det funnet et fottøyavtrykk. Det fottøyavtrykket er sammenlignet med støvler som stod hjemme hos tiltalte. Undersøkelser viser at det kan være disse som har avsatt avtrykket.

Funn av blodspor

Mens Janne Jemtland fremdeles hadde status som savnet, fant politiet 4. og 6. januar spor av blod på to ulike steder like utenfor Brumunddal.

Funnsted 1 Fagerlundveien (funnet 4. januar)

Funnsted 2 Lillehaugvegen (6. januar)

Ektemannen har senere forklart at han etter at kona var skutt, samlet snø med blod som han fraktet og deretter kvittet seg med.

I dette blodet ble det også funnet spor av avgiftsfri diesel.

Avdeling for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus fastslo at blodet som ble funnet i Fagerlundveien tilhørte den da savnede Janne Jemtland, dagen etter at det ble funnet.

Kriminalteknikere fra Innlandet politidistrikt og Kripos forklarer seg sammen. De skal blant annet presentere analyser av åstedsundersøkelser fra blodfunn, stedet avdøde ble funnet, diverse kjøretøyer og der våpenet ble funnet.

Krimteknikere, rettsmedisinere og Kripos skal legge fram bevis for retten tirsdag.

Svein Jemtland er tiltalt for drapet på sin kone Janne Jemtland i julen 2017. Han nekter straffskyld etter tiltalen.