TUNGE LØFT: Ap-duoen Torstein Tvedt Solberg og Elise Bjørnebekk-Waagen har ikke mistet troen på at alle skoleelever i fremtiden skal få en time daglig fysisk aktivitet, tross noe modererte formuleringer fra utdanningskomitéen. Her prøver de styrkeapparater i Stortingets trimrom. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Daglig trimtime i skolen endres fra krav til målsetting

INNENRIKS 2018-12-05T11:55:12Z

En samlet utdanningskomité vil gjøre en daglig time med fysisk aktivitet i grunnskolen til en målsetting for skolene. Tidligere var trimtimen formulert mer som et krav .

Onsdag avga en samlet utdanningskomité en innstilling som formulerer den omstridte trimtimen mer som en målsetting enn et pålegg eller krav fra Stortinget.

«Komitéen mener at én times daglig fysisk aktivitet i skolen innenfor dagens timetall skal være et mål som ikke må gå på bekostning av metodefriheten til lærerne eller medføre ekstra forpliktelser til rapportering fra skolene,» heter det i komitémerknaden.

Det har vært knyttet en viss spenning til om KrF, som er i sonderinger om en plass i regjeringen, ville holde fast ved sin støtte til kravet om en daglig time fysisk aktivitet i grunnskolen. Dette har tidligere samlet flertall fra helsekomitéen på Stortinget, som fremmet kravet som et folkehelsetiltak.

Men nå er formuleringene rundere i formen, og kravet er blitt til en målsetting.

Behov for utredning

– KrF ser fram til at regjeringen legger frem en sak om en time fysisk aktivitet på 1.-10.trinn innenfor dagens rammetimetall, sier Hans Fredrik Grøvan og legger til:

– Det er imidlertid behov for å gjøre et utredningsarbeid, samt hente inn de gode erfaringene skoler har gjort på dette området. Så er det viktig at innføringen kan skje med stor metodefrihet slik at ikke lærerne opplever at tiltaket blir tredd ned over hodene på dem, sier Grøvan til VG.

Blant andre har Utdanningsforbundets leder Steffen Handal gått sterkt ut mot at en trimtime skal pålegges lærerne. Han har tidligere uttalt til VG at forslaget ville dø ut av seg selv.

Arbeiderpartiet, som har vært en pådriver for den daglige trimtimen, tolker målsettingen om trimtimen som et reelt og oppnåelig mål. Partiets utdanningspolitiker Torstein Tvedt Solberg er svært begeistret for flertallet som kom frem etter avgivelsen fra fagkomitéen i dag.

– Vi jubler over å ha fått flertall. Dette er et nederlag for kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen var i trassalderen, men Stortinget har levert på grensesetting. Nå blir den store jobben å sikre at dette ikke blir nok et luftslott, men gjennomført på en god måte, i samarbeid med partene, sier Torstein Tvedt Solberg i Ap.

– Ikke nederlag for Høyre

VG har foreløpig ikke fått tilsvar fra skolestatsråden, men Høyres Kent Gudmundsen i utdanningskomitéen, synes ikke Ap har noen grunn til å kåre skolestatsråden og Høyre som tapere.

– Nei, dette er ikke noe nederlag for Høyre eller kunnskapsministeren. Vi har hele tiden vært for en innføring av mer fysisk aktivitet. Men samtidig er det viktig at dette ikke går på bekostning av undervisningen i fagene, sier Gudmundsen til VG.

Han er glad for at en daglig time fysisk aktivitet er et mål og ikke et krav. Gudmundsen viser blant annet til at det er forskjell på å tilby daglig fysisk aktivitet i en snøfri skolegård i Oslo og en snørik skoleplass i Finnmark i mørketiden.

Bekymring for utvanning

Arbeiderpartiet tolker på sin side at et samlet storting nå har som mål å innføre en daglig trimtime - som at det har vært en bevegelse i Aps retning.

– Her har det vært bevegelse i regjeringspartiene i en sak som har vært vond og vanskelig for dem, sier Solberg.

Sammen med partifelle Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) i helsekomitéen har han vært pådriver for å få innført timen med daglig fysisk aktivitet i skolen.

Begge er åpne om at formuleringen målsetting representerer en utfordring for å få gjennomført tiltaket på alle skoler - i alle klasser - slik det var tenkt i utgangspunktet.

– Det er dette vi nå bekymrer oss mest for. Men vi forutsetter at regjeringen kommer tilbake med en egen sak som sier at vedtaket om en times daglig fysisk aktivitet skal følges opp, sier de to.

Helsekomitéen avgir på sin side innstilling i saken senere denne uken.