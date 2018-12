UNDER VANN: KNM «HELGE INGSTAD» ligger fremdeles under vann etter at den i november kolliderte med et tankskip.

Fregatten blir trolig ikke hevet før etter jul

Værforholdene gjør at Forsvaret ikke lykkes med å heve KNM «Helge Ingstad» denne uken, slik de først håpet på. Nå anslår de at tidligste tidspunkt for hevningen vil være 25. desember.

Publisert: 05.12.18 12:34 Oppdatert: 05.12.18 13:18

Et væromslag kombinert med at kranlekteren Gulliver fra fredag av må forlate havaristedet fører til at hele prosessen med å få fregatten hevet må utsettes.

– Basert på nåværende hevingsplan og kontrakt med BOA frigis kranlekteren Gulliver fredag 7. desember og drar til et annet forpliktet engasjement i Tyskland. Dette ble endelig avklart i går, sier sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter flaggkommandør Thomas Wedervang i en pressemelding.

For øyeblikket fører værforholdene til at KNM «Helge Ingstad» er i bevegelse. Alle dykkeoperasjoner og arbeid ved fregatten har vært stanset siden mandag.

Kan ta enda lengre tid

Væromslaget har gjort at operasjonen har måttet stanse over flere dager for å ivareta sikkerheten. Dette kombinert med at arbeidet med sikring av fartøyet, tømming av drivstoff, organisering og koordinering av dykkeoperasjonene, fjerning av missiler, strekking av forhalere og andre komplekse arbeidsoppgaver har vært svært tidkrevende gjør at man ikke rekker gjøre jobben ferdig før Gulliver må dra.

Målet var i utgangspunktet å få hevet KNM «Helge Ingstad» i løpet av denne uken. Det tidligste tidspunktet man nå tror man kan få fregatten opp av sjøen på er dermed 25. desember.

Forsvaret advarer likevel mot at det kan ta enda lengre tid, og påpeker i pressemeldingen at tidspunktet bare er retningsgivende.

Mens Gulliver vil være opptatt i Tyskland kommer kranlekteren Rambiz til å fortsette arbeidet med å forberede hevningen og flyttingen av fregatten til Sjøforsvarets base på Haakonsvern.

Bekymret for at fregatten skal skli lengre ut

Dersom været tillater det skal Rambiz mot slutten av uken fortsette å trekke løftekjettingene som skal på plass rundt fartøyet. Ved behov vil også Rambiz ytterlige sikre fartøyet.

Det er likevel en bekymring for at skipet skal slik ut på enda dypere vann.

– Vår bekymring vil vedvare helt til fartøyet er hevet og kommet til Haakonsvern orlogstasjon, opplyser Wedervang.

Skulle det skje vil det i så fall føre til ytterligere utsettelser.

Selv om jobben ikke blir ferdig nå mener Forsvaret at de forberedelsene Gulliver har gjort mens kranlekteren har vært på Hanøytangen vil danne et godt grunnlag for at man kan komme raskt i gang med arbeidet igjen i romjulen.

Forsvarsmateriell ønsker ikke å svare VG på spørsmål om hva denne utsettelsen vil ha å si for kostnadene av hevningsoperasjonen. De sier de ikke har noen kommentarer utover det som står i pressemeldingen.

Tidligere har det vært klart at prislappen for å få fregatten ut av fjorden ville bli på minst 70 millioner kroner . Nøyaktig hvordan regningen vil bli fordelt er ikke klart.

I den opplyser sjef for Sjøforsvaret kontreadmiral Nils Andreas Stensønes at han har tillit til at Forsvarsmateriell vil gjennomføre jobben på en forsvarlig måte.