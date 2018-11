PROFILERT: Svein Ludvigsen (72) har vært en synlig politiker i mange år. Her er den tidligere fiskeriministeren på talerstolen under landsmøtet til Norges Fiskarlag i 2005. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Ludvigsen har 10. grad i Frimurerlosjen - ble suspendert i januar

INNENRIKS 2018-11-29T14:20:10Z

Tidligere minister og Høyre-nestleder Svein Ludvigsen (72) hadde lang fartstid og høyeste grad i Frimurerlosjen. Allerede i januar i år ble han suspendert. Nå kan han bli ekskludert av sine losjebrødre.

Publisert: 29.11.18 15:20 Oppdatert: 29.11.18 15:33

Tidligere statsråd, Høyre-nestleder og fylkesmann Svein Ludvigsen har vært medlem av den norske frimurer-ordenen i over 20 år. Han ble raskt suspendert da ordenen i januar ble kjent med at han var siktet for straffbare forhold som kunne føre til mer enn seks måneders ubetinget fengsel.

Frimurerlosjen * Den Norske Frimurerorden er en sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes med sikte på å «utvikle sin personlighet og omgås i tradisjonsbundne og verdige former». * Den Norske Frimur­erordens aktivitet foregår i et luk­ket forbund, med selvutvikling av brødrene i ordenen som mål. * Ordenens primære virksomhet er organisert i losjer, broderforeninger og frimurergrupper over hele landet, der losjearbeidet foregår. * Administrasjon av ordenen er delt inn i direktorier, hver ledet av en såkalt Ordensofficiant (en broder av XI grad). * Direktorielederne utgjør, sammen med stormesteren og provincialmestrene i Bergen, Trondheim og Tromsø - Det Høye Råd. (Kilde: Frimurerlosjen )

– Da siktelsen ble tatt ut i januar, ble han suspendert etter Frimurerlosjens lover og regler. Det vil han være inntil det foreligger en dom - eller en frifinnelse, sier leder av losjebrorskapet i Tromsø, provincialmester Per Trygve Kongsnes til VG.

Det var avisen Nordlys som først omtalte suspensjonen.

Tre unge menn

Ludvigsen er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre unge menn, alle enslige asylsøkere.

Tiltalen omhandler overtredelser av straffeloven (1902) paragraf 193 ved misbruk av stilling overfor en person i tiden 2011-2014 og misbruk av stilling og tillitsforhold og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning i mai-juni 2014.

Tiltalen omhandler også to overtredelser av straffeloven for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, en i tiden 2011-2017 og en sommer/høst 2014.

I tiltalen kommer det også frem at Ludvigsen skal ha forledet fornærmede til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata statsborgerskap.

Ludvigsen nekter straffskyld.

Per Trygve Kongsnes er medlem av «Det Høye Råd», som er frimurerordenens øverste organ i Norge.

Brorskapslederen sier at det er seks måneders ubetinget fengsel som potensiell strafferamme som avgjør suspensjon og eventuell eksklusjon fra frimurerordenen.

Dermed var det aldri aktuelt å vente med suspensjon eller eksklusjon til tiltale eller dom, utdyper Kongsnes.

– Jeg synes denne saken uansett er veldig, veldig kjedelig og dramatisk for alle involverte, sier Kongsnes til VG.

Frimurer-lederen har kjent Ludvigsen i 20-25 år både innen yrkeslivet, som statsråd, fylkesmann og ikke minst fra Frimurerlosjen, som er et landsomfattende brorskap for norske menn.

Opptak i Frimurerlosjen * Innmeldelse i Frimurerordenen kan ikke skje uten videre. * En anmelder må på vegne av den som søker rette en henvendelse til losjenen om opptak. * Som referanse skal det oppgis fire frimurerbrødre av III grad eller høyere. * Er dette vanskelig, vil logen være behjelpelig med å finne en løsning. * Anmelder og 1. referanse vil være den søkendes faddere ved opptaket. (Kilde: Frimurerlosjen)

Rekrutterte partifelle

Ludvigsen har høy rang blant losjebrødrene, nærmere bestemt tiende grad. Han har også rekruttert andre menn til ordenen.

En av dem er Høyres stortingsrepresentant og utdanningspolitiker Kent Gudmundsen fra Tromsø. Gudmundsen har som de fleste menn fra Høyre på Tromsbenken på Stortinget opp gjennom årene - tilhørt Frimurerlosjen.

Han er frimurer i sjette grad, og hadde Svein Ludvigsen som fadder i Frimurerlosjen i Tromsø.

Gudmundsen karakteriserer seg ikke som noen nær bekjent eller venn av Ludvigsen, men er likevel overrasket over tiltalen mot partifellen og losjebroren.

– Tiltalen sjokkerte meg. Jeg så ikke dette komme, sier Gudmundsen til VG. Utover det ønsker han ikke å kommentere tiltalen.

Ludvigsen har hele tiden nektet straffskyld etter at siktelsen mot ham ble tatt ut den 3. januar i år.

– Han har hatt kontakt med alle disse tre, men han har ikke hatt kontakt med dem på den måten som er beskrevet i tiltalen, har Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen sagt til VG.