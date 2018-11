I HVILE: Mannskapet som var på kommandobroen da krigsskipet krasjet i tankskipet, skal ikke få navigere. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ingstad-offiserene får ikke ansvar for å seile ny fregatt

Marineoffiserene som hadde ansvaret for KNM «Helge Ingstad» da den kolliderte, får ikke ansvaret på bro når besetningen igjen seiler ut med søsterskipet KNM «Roald Amundsen».

Dette bekrefter sjef for Marinen, flaggkommandør Rune Andersen overfor VG. Hele mannskapet fra den havarerte fregatten bor nå om bord i KNM «Roald Amundsen» ved kai på marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Som et ledd i traumebehandlingen etter det dramatiske havariet skal de være og arbeide sammen, og sove på tilsvarende måte som de gjorde om bord i ulykkesskipet.

Det er også uttalt at besetningen skal ut og seile – for gradvis å gjenoppta samme funksjoner som de hadde før dramaet.

Men på kommandobro blir det ikke helt som før, bekrefter sjefen for Marinen, etter at VG stilte følgende spørsmål:

– Er det slik at vaktsjef fra denne natten får seile med fullt ansvar før utredningene er evaluert? Eller gis han en form for suspensjon?

Til dette svarer flaggkommandør Rune Andersen via sin kommunikasjonsoffiser Thomas Gjesdal på Haakonsvern:

– Personell fra broteamet på KNM Helge Ingstad er blant dem som er sterkest berørt og det tas hensyn til at de behøver ytterligere tid til å bearbeide hendelsen.

Marinen: – Behov for aktsomhet

Forsvaret opplyser fredag at det fortsatt er «betydelig risiko» for at krigsskipet skal skli enda lenger ut i havet.

– Årsaksforholdene er heller ikke klarlagt og vi har et særskilt behov for å utvise aktsomhet inntil det er avklart, sier flaggkommandør Andersen.

– For at seilasen skal skje på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte vil jeg derfor legge konkrete føringer for gjennomføringen. Det inkluderer blant annet at fartøyet tilføres støtte på navigasjonssiden, sier Andersen.

Han bekrefter med andre ord at de som sto på bro ulykkesnatten ikke skal ha ansvar for å føre fregatt alene – inntil videre.

Politiet: Ikke tatt sertifikater

Normal besetning på bro på norske fregatter er fem personer: En vaktsjef som er ansvarlig for føringen av båten, og en assisterende vaktsjef, som gjerne holder kontroll på radarer og elektronisk navigasjonsmidler.

Vest politidistrikt har ikke siktet noen involverte etter havariet forrige torsdag.

– Ingen av dem som var involvert i ulykken har fått inndratt eller beslaglagt sine sertifikater, sier avsnittsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt til VG.

I tillegg vil det på broen være tre vernepliktige – en som står til rors og endrer kurs etter ordre fra vaktsjef, og to utkikker – en på hver side av broen. Disse holder utkikk med øynene og bruker kikkert, og rapporterer muntlig til vaktsjef om alle ting de observerer – som kan ha betydning for båtens seilas.

