Kvinne tiltalt for grov voldtekt for andre gang på kort tid

INNENRIKS 2018-11-13T07:34:49Z

En 19 år gammel kvinne er tiltalt for grov vold og voldtekt mot en mann i 30-årene. Kvinnen sitter allerede fengslet i en lignende sak i Sverige.

NTB

Publisert: 13.11.18 08:34

I oktober i fjor ble kvinnen dømt til to års fengsel for vold og voldtekt i en lignende sak i Sverige. Det var i forbindelse med denne saken at politiet kom på sporet av voldtekten i Eidskog , som skjedde drøyt et halvt år tidligere.

Statsadvokatt Jo Christian Jordet, bekrefter at kvinnen er dømt i en lignende sak.

Kvinnen er tiltalt for grov vold og voldtekt mot en mann i 30-årene. I tillegg må en mann i 20-årene tiltalt for grov vold og medvirkning til gruppevoldtekt, pluss en mann i 40-årene tiltalt for grov vold, også møte i Glåmdal tingrett tirsdag 13. november.

Hendelsen skal ha forekommet natt til søndag 18. desember 2016, da de fire var på en fest i en bolig i Eidskog. De tre som nå er tiltalt, skal i følge tiltalen ha gått til angrep på mannen. Volden skal bære preg av overfall og mishandling.

Hendelsen skal ha utviklet seg videre og endt med grov voldtekt. Ifølge tiltalen er det kvinnen som var den aktive i voldtekten. Mannen i 20-årene skal ha vært til stede og forhindret ikke overgrepet. Det kommer fram at det skal ha blitt brukt kosteskaft under overgrepet.

Kvinnens forsvarer sier 19-åringen erkjenner det hun er tiltalt for. Mannen i 20-årene nekter straffskyld ifølge sin forsvarer. Mannen i 40-årene erkjenner delvis straffskyld og sier han har slått fornærmede.