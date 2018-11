DRAPSTILTALT: Svein Jemtland er tiltalt for å ha drept sin kone Janne Jemtland natt til 29. desember i fjor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Løy til sønnene: - Kan være straffeskjerpende

HAMAR (VG) Drapstiltalte Svein Jemtland skal i flere dager ha løyet til sine to sønner og forsøkt å påvirke eldstesønnens forklaring til politiet. – Kan være straffeskjerpende, mener aktor.

Fem dager etter at Svein Jemtland ble pågrepet, ble ekteparets yngste sønn avhørt på Barnehuset på Hamar. Gutten, som på det tidspunktet var 10 år gammel, forklarer at faren gjentatte ganger fortalte ham at moren ville komme tilbake.

Han er tydelig på at faren sa til ham at moren var borte, blant annet på et møte.

Ifølge sønnen skal Svein Jemtland ha forsikret gutten om at moren ville komme tilbake hver kveld i dagene Janne Jemtland var savnet.

På dette tidspunktet leter store styrker fremdeles etter tobarnsmoren, som ble meldt savnet nyttårsaften 2017. Selv vet 47 år gamle Jemtland at kona er død og ligger på bunnen av Glomma.

Avhøret ble, sammen med et tredje avhør av ekteparets eldste sønn, spilt av i retten på Hamar mandag.

Kan påvirke eventuell straff

Svein Jemtlands opptreden mot sine sønner, omgivelser og politiet i etterkant av at Janne ble skutt, kan være straffeskjerpende i saken mot ham.

Etter at avhørene av sønnene ble ferdig avspilt for retten torsdag, sier statsadvokat Iris Storås til VG at Jemtlands oppførsel mot sønnene sine vil kunne påvirke straffenivået ved en eventuell dom.

– Den etterfølgende oppførselen til tiltalte i etterkant og hvordan han forholdt seg til sine omgivelser, vil kunne være straffeskjerpende, sier hun.

Strafferammen for drap er mellom 8 og 21 års fengsel.

Selv mener den drapstiltalte 47-åringen at skuddet ble påført Janne Jemtland i hodet ble avfyrt ved et uhell, men påtalemyndigheten mener ektemannen gjorde det med vilje.

Umiddelbart etter at skuddet falt, startet ektemannen et møysommelig arbeid for å fjerne og dekke over bevis som kunne knytte ham til konas død.

«Du vil vel ikke miste meg også?»

Om kvelden den 29. desember skal den eldste sønnen, som var hjemme natten politiet mener at Svein Jemtland skjøt og drepte sin kone, ha fortalt sin lillebror om at han trodde at faren hadde drept moren.

Han hørte da høylytt krangling mellom foreldrene, som ble avløst av et høyt smell. Sønnen fortalte i avhør 16. februar, som ble avspilt i retten torsdag, at han tenkte at «nå er mamma skutt».

Den yngste gutten bekrefter at de to brødrene hadde en slik samtale under avhøret med politiet 17. januar i år.

Da faren fikk vite at sønnen hadde sagt dette til lillebroren, skal han ha konfrontert ham med det og sagt: «Tror du virkelig at jeg kunne ha drept mamma?»

– Hvis politiet vil snakke med deg, så må du si at du er sikker på at du så mamma, for da slipper jeg fengsel. Du vil vel ikke miste meg også? skal faren ha sagt til eldstesønnen.

Svein Jemtland hevdet selv i retten at han ikke forsøkte å legge ord i munnen på sin sønn.

– Jeg har aldri sagt «det må du si, det må du si», det har jeg aldri sagt. Det bare ballet på seg og jeg måtte få bort spor som kunne få bort meg med tanke på Jannes forsvinning. I ettertid er jeg jo veldig lei meg for alle jeg har ført bak lyset, sa han under sin forklaring.