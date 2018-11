LEVERER INGSTAD-KJETTING: Jan Vindenes og hans selskap Sotra Anchor & Chain leverer 800 meter grovdimensjonert kjetting som skal brukes under hevingen av KNM «Helge Ingstad». Foto: HARALD VIKØYR VG

Jan (48) skaffer kjettingen til ny spektakulær skipsberging

INNENRIKS 2018-11-26T09:45:14Z

Han leverte kjettingen da det italienske cruiseskipet «Costa Concordia» skulle berges i Middelhavet, og han leverer kjettingen til hevingen av KNM Helge Ingstad.

Publisert: 26.11.18 10:45

– Jeg fikk inn bestillingen i går, smiler han mens han hiver i seg en hamburger på bensinstasjonen på Sotra utenfor Bergen.

Med base på strilelandet i havgapet på Vestlandet har Sotra Anchor & Chain vokst seg til å bli en grossist i kjetting – og leverer over hele verden.

– Vi har fått bestilling på 800 meter kjetting, den skal være 114 millimeter tykk, og det betyr løkker på om lag 45 centimeter. Og det hadde vi liggende på lager. Så nå henter de det i dag, forklarer han.

Milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» er planlagt hevet ved at det tres hele 16 kjettinger under skipet. To store kranlektere skal så sammen heve det ramponerte skipet fra fjæresteinene på innsiden av Øygarden nord for Bergen.

800 meter kjetting veier mye: Vindenes anslår det til 200 tonn. Halvparten var fredag i ferd med å bli heist over på en lekter ved kjettingselskapets lager på Skaganeset på Sotra. Resten er planlagt hentet lørdag.

Han vil ikke ut med prisen for kjettingen, men VG har grunn til anslå at den ligger i størrelsesorden fire millioner kroner – eller fem tusen kroner meteren.

E24: Kritiserer bruk av vaiere på KNM Helge Ingstad

Sotra, Rotterdam og Shanghai

Sotra Anchor & Chain har underavdeling i Rotterdam, og har også to avdelinger i Kina, den ene i Shanghai. Årsomsetningen har ligget på 75–100 millioner de siste årene i Norge og Nederland, tross en merkbar dupp i offshore-aktivitetene.

– Men tallene for Kina er ikke offentlige, presiserer han.

Det var i 2013 han fikk sen store leveransen til berging av det meget omtalte italienske cruiseskipet «Costa Concordia» – som gikk på grunn på tragisk vis i stille vær på høylys dag.

E24 : «Kjetting-Jan» feirer Mexico-deal

Betalte med kjetting

– Vi la inn bud på leveranse, men fikk først nei. Ordren gikk til Kina. Men så etter en tid fikk vi ny henvendelse. Kina-leverandøren kunne ikke levere. Om vi hadde kjetting fortsatt? Jeg la på en million og leverte. Det fylte over 20 containere som gikk med båt, smiler 48-åringen.

Han fikk også betydelig medieoppmerksomhet da han i protest mot formuesskatten leverte den i kjetting – som ble fraktet og dumpet utenfor kemnerens kontor.

– Til og med Dow Jones Journey omtalte den aksjonen. Men det endte jo med at vi hentet kjettingen igjen. I år skal vi betale formuesskatten kontant, sier Jan Vindenes.