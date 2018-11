To drapssiktet etter dødsbrann

INNENRIKS 2018-11-26T14:23:07Z

To døgn etter dødsbrannen på Skedsmokorset ble to personer pågrepet.

Publisert: 26.11.18 15:23 Oppdatert: 26.11.18 15:49

De to er siktet for drap, skriver Romerikes Blad .

– To personer er siktet for brudd på straffelovens paragraf 275, drap, etter brannen, bekrefter avsnittsleder for felles etterforsknigsenhet i Øst politidistrikt, Christian Berge til avisen.

Ingen av de to erkjenner straffskyld.

Forsvarer Gunhild Lærum som er oppnevnt for den ene siktede, sier til VG at hennes klient opplever siktelsen «veldig urettferdig, og at han nekter enhver form for straffeskyld og begjærer seg løslatt».

– Det er lite vi kan si, men han er helt tydelig på at han ikke har hatt noe med dette dødsfallet å gjøre.

– Han er veldig trist fordi han har mistet en god venn, legger Lærum til.

Dag Svensson, forsvarer til den andre som er siktet, sier han heller ikke erkjenner straffeskyld og opplever siktelsen svært tungt.

– Vi venter nå på å få tilgang til klausulerte dokumenter for å se hva dette er, legger Svensson til.

Saken oppdateres