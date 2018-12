HAR SKVÆRET OPP: Venstre-profilene Abid Raja og Trine Skei Grande møtte på NRKs «Debatten» torsdag kveld for å snakke ut. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Abid Raja om forholdet til Trine Skei Grande: – Vi er som søsken

INNENRIKS 2018-12-06T21:42:21Z

Trine Skei Grande og Abid Raja har skværet opp etter noen vanskelige dager, men sier begge at de trenger å jobbe med kommunikasjonen seg imellom.

Publisert: 06.12.18 22:42

Skei Grande måtte tidligere i uken legge seg flat og beklage etter at hun baksnakket Raja, som er Venstres finanspolitiske talsmann, i en telefonsamtale med Høyres Henrik Asheim 10. november, midt under budsjettforhandlingene på Stortinget.

I etterkant av baksnakkingen ble Raja sykemeldt, men nå er han friskmeldt og tilbake på jobb.

– Jeg møtte Trine i dag tidlig. Hun har beklaget, og jeg aksepterer hennes beklagelse fullt ut, uttalte Raja til VG torsdag.

– Jeg og Trine står sammen nå, og vi kommer til å jobbe for å legge dette bak oss og sammen løfte Venstre, sier Raja.

Bakgrunn: DN: Abid Raja sykmeldt etter baksnakking fra Trine Skei Grande

Torsdag kveld stilte de to sammen opp i «Debatten» på NRK. Der var gjennomgangstonen at de to har skværet opp, ønsker å gå videre og at de begge tar ansvar for situasjonen.

Høyres Henrik Asheim hadde satt på mobilens høyttaler da han i et budsjettmøte ringte opp Grande for en budsjettavklaring om støtte til organisasjonen Human Rights Service (HRS).

Med flere finanspolitikere til stede overhørte Raja partilederen si at hun, ifølge flere medier, mente Raja undergravde hele budsjettprosessen og partiet.

– Jeg tar hovedansvar for dette, for det var jeg som satt i gang dette, sier Skei Grande til den oppmøtte pressen på Marienlyst etter Debatten torsdag kveld.

Raja er rask med å legge til at han deler ansvaret:

– Vi har et medansvar og jeg tar min del av det. Vi deler både skylden og ansvaret, og det som går oppover og det som går nedover, sier han.

Han beskriver forholdet til partilederen som «et tett og nært forhold».

– Jeg har sagt at vi har hatt et bekjentskap i 20 år. Jeg har også sagt at vi er som søsken, så jeg vet ikke hvor mye nærmere man kan komme i et slektskapsforhold da, sier Raja.

Fikk du med deg? Abid Raja om Trine Skei Grandes baksnakking: – Jeg ble sjokkert

– Er du flau? spør en journalist venstrelederen:

–Ja. Det er sånn sjefer ikke skal si. Jeg er enig i at det ikke er en leder verdig å snakke på den måten, sier Grande.

De to venstreprofilene blir så spurt om man nå skal tro på at alt er rosenrødt dem imellom. På det svarer de følgende:

– Vi må jobbe med kommunikasjonen oss imellom, og det skal vi fortsette, sier Skei Grande.

På spørsmål fra VG om hva de har lært av denne situasjonen svarer Grande at de to har lært hverandre bedre å kjenne:

– Vi innser at vi har ulike personligheter, og bak det ender det av og til i krasj fordi vi ikke kommuniserer så godt – det er hovedlærdommen. Vi må jobbe sammen for at det vi gjør sammen ikke alltid skal stå i mediene.

– Ingen av oss synes dette har vært gode dager. Det har ikke vært godt for oss – eller for venstre, sier Skei Grande.

– Skal dere være mindre åpne i fremtiden?

– Abid klarer nok å være like interessant, morsom og spissformulert selv om vi ikke klarer snakke like bra sammen, sier Skei Grande.

– Nå skal vi inn i en god juletid. Jeg ser frem til å pynte hus, drikke julegløgg og stå sammen for å fremme de gode norske verdiene. Vi skal innrømme når vi tar feil, beklage og være gode rollemodeller, sier Raja.