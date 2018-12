GJENNOMSLAG: Sylvi Listhaug (Frp) overrekker den gode nyheten til Cathrine Nordstrand (til venstre). Nå kan hun søke om behandlingsreise til utlandet. Bak dem gir Høyre-politiker Sveinung Stensland Cathrines mor, Didi Rosted, en klem. Foto: Andrea Gjestvang

ALS-pasienter får millionbevilgning fra Stortinget: - Norges lykkeligste menneske

INNENRIKS 2018-12-06T16:29:33Z

ULLERN (VG) ALS-syke Cathrine Nordstrand (49) har kjempet igjennom 6,5 millioner til behandlingsreiser for pasienter med samme diagnose.

Camilla Huuse

Andrea Gjestvang

Publisert: 06.12.18 17:29

Bevilgningen er vedtatt på neste års statsbudsjett. Beløpet på 6,5 millioner skal gi pasienter med ALS muligheten til å søke om en reise til varmere strøk – som en del av behandlingen.

– Det er en stor sum til en liten pasientgruppe, som ikke har mange behandlingsmuligheter, sier Sylvi Listhaug.

VG møter henne og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) hjemme hos Cathrine Nordstrand. Det blir servert kringle og kaffe for anledningen. Vertinnen stråler.

– I dag er jeg Norges lykkeligste menneske. Dette har jeg kjempet hardt for, jeg bobler av glede, sier Cathrine.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS): * Det er cirka 300–400 pasienter med ALS i Norge til enhver tid. Forskermiljøet ser at det vil være en økning i fremtiden. ALS rammer også yngre. * Sykdommen fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen blir ødelagt. * Sykdommen forekommer oftest hos pasienter i alderen 40–70 år. Den opptrer oftere hos menn enn hos kvinner. * De fleste pasientene med ALS dør av luftveisinfeksjoner og sviktende lungefunksjoner innen få år.

– Når det blir kaldt, slutter kroppen å fungere

VG har fulgt Cathrines kamp mot sykdommen ALS i et halvt år. 13. oktober 2015 ble livet til Cathrine og sønnen (14) snudd på hodet. Da fikk hun diagnosen ALS og beskjed om at hun sannsynligvis ikke har mange år igjen å leve.

De fleste ALS-pasienter lever bare to til fem år etter stilt diagnose. Siden Cathrine fikk diagnosen har hun kjempet for å gjøre livet litt enklere for seg selv – og andre.

– Når det blir kaldt, slutter kroppen gradvis å fungere. Bena svikter og fingrene stivner. Jeg klarer knapt og ta bankkortet opp fra min egen lommebok. Kroppen fungerer best i varme. Derfor er behandlingsreisene så viktig, sier Cathrine.

I høst tok hun kontakt med stortingsrepresentant i helsekomiteen, Sylvi Listhaug (Frp). De møttes på Stortinget, og Cathrine la frem forslaget sitt: ALS-pasienter burde få rett på behandlingsreiser på linje med andre pasienter med nevrologiske og revmatiske sykdommer.

Listhaug la frem forslaget for helsekomiteen og fikk flertall. Fra neste år kan ALS-pasienter søke om behandlingsreiser til utlandet via legen sin.

Listhaug: – Cathrine har gjort en fantastisk jobb

Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, men er ingen rettighet for alle. En slik reise innebærer et tre eller fire ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

– Cathrine har gjort en fantastisk jobb i denne saken. Uten hennes engasjement ville ikke dette skjedd, sier Listhaug.

– Jeg bestemte meg for å bidra etter første møte med Cathrine. Det finnes ingen kur mot ALS, så det handler om å gjøre livet litt enklere for dem i den tiden de har.

For tre og et halvt år siden kunne Cathrine løpe. I dag er hun avhengig av krykker og rullestol. Fingrene kan ikke lenger skrelle en appelsin, og skal hun sminke seg, må hun bruke den ene armen til å støtte den andre. For slik er sykdommen ALS. Den ødelegger muskelfunksjonen din, sakte, men sikkert, før den gå løs på lungene. Du mister puste- og taleevnen. Mange ALS-pasienter er koblet til respirator den siste delen av livet.

– Sykdommen kan ramme hvem som helst. Det er helt vilkårlig. Jeg kjemper hardt for denne pasientgruppen, og for meg selv. Derfor er det utrolig deilig å føle seg sett og hørt, sier Cathrine.