Høie brukte embetsverket til abort-forberedelser før KrF-møtet

Helseminister Bent Høie (H) ba sitt eget embetsverk om råd til hvordan Høyre kunne innfri KrFs drøm om å stramme inn abortloven. – Et kynisk maktspill, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I et brev til Stortinget torsdag ettermiddag erkjenner Høie at hans instruerte de ansatte i Helse- og omsorgsdepartementet til å utarbeide vurderinger av hvordan loven kunne endres.

Høie sier også selv at den direkte foranledningen til at han gjorde dette var KrFs retningsvalg og muligheten for at abortsaken kunne bli et tema der, blant annet etter at Knut Arild Hareide 25. september lanserte en bok.

« I etterkant av dette har jeg på vanlig måte benyttet meg av den juridiske kompetansen i departementet til juridisk hjelp rundt spørsmålet om eventuelle endringer i abortloven. Jeg ba om en foreløpig vurdering av hva som kreves for å foreslå et forbud mot fosterreduksjon. Jeg ba videre om en vurdering knyttet til å fjerne det elementet i abortloven § 2 tredje ledd som noen opplever som diskriminerende. Jeg fikk bekreftet at det vil kreve lovendring å endre dagens fortolkning av abortloven. Dette gjelder både om retten til fosterreduksjon og om at visse tilstander hos fosteret er et selvstendig grunnlag for å innvilge abort, blant annet Downs syndrom», skriver Høie.

Hemmelig møte

Overfor VG sier Høie at han raskt fikk utredet disse spørsmålene etter Knut Arild Hareides tale til KrFs landsstyre 28. september.

– I begynnelsen av uken etter ba jeg om disse vurderingene, sier Høie.

VG avslørte forrige uke at KrFs nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad deltok i et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og kunnskapsminister Jan Tore Sanner 11. oktober.

På dette møtet var abortsaken et sentralt tema, og uken etter gikk både Ropstad og Solberg ut i mediene og gjorde abortsaken sentral i KrFs retningsvalg. Da åpnet Solberg for første gang for at hun var villig til å diskutere endringer i abortloven med KrF, dersom de valgte å beholde henne som statsminister.

Erna Solberg har hele tiden holdt fast ved at hennes regjering ikke har et pågående arbeid for å endre abortloven.

Kynisk maktspill

Tidligere helseminister, nå Ap-leder, Jonas Gahr Støre sier det ikke er unaturlig at statsråder benytter seg av embetsverket til å utrede politikk, men reagerer sterkt på Høyres omtale av seg selv.

– Erna Solberg har ført folk bak lyset. Brevet fra Høie dokumenterer at hun og Høie har satt embetsverket i gang med å utrede hvordan abortloven kan endres. At det skjer kort tid før hun har et møte med Ropstad og Bollestad i Statsministerboligen avdekker at det hele har vært en Høyre-strategi der har spilt abortkortet ut. Det har vært et kynisk maktspill, sier Støre, og legger til:

– Hvis du først skal spille det spillet, så må hun i det minste være ærlig om at hun gjør det, sier han.

Støre mener Høies brev avdekker at Solberg ikke har vært bevisst på hvilken rolle hun har.

– Solberg viser oppsiktsvekkende dårlig rolleforståelse. Hun sier hun opptrer som Høyre-leder, men bruker regjeringssystemet til fulle. Utad sier hun at hun bare har svart på et spørsmål fra Ropstad. Nå vet vi at utspillet var grundig forberedt fra hennes side, med hjelp fra embetsverket i Helsedepartementet.

Skylder på Hareide-bok

Høie avviser blankt kritikken fra Støre.

– Det er absolutt ikke noe grunnlag for å kalle dette et kynisk spill. Spørsmålet om abortloven kom opp allerede i Knut Arild Hareides bok. Det er overraskende hvis Ap har trodd at de kunne søke samarbeid med KrF uten å bli møtt med et ønske om å diskutere disse spørsmålene, sier Høie.

Han sier Solberg har sine ord i behold når hun sier regjeringen ikke har et pågående arbeid for å endre abortloven.

– Det ville krevd at jeg hadde gitt et oppdrag til embetsverket om å igangsette et forslag om endringer i abortloven. Det har jeg ikke gjort. Jeg har hatt diskusjoner med mitt departement om den pågående debatten om abort, som ble nevnt i Knut Arild Hareide bok og tale, sier Høie.