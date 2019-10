Extinction Rebellion Norge blokkerte inngangen til Norges Bank 24. mai, og krevde at oljefondet trekkes ut av kull. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Extinction Rebellion-aktivister idømt bøter

Aktivister fra Extinction Rebellion er i Oslo tingrett dømt til å betale bøter for aksjoner på blant annet publikumsgalleriet i Stortinget.

NTB

Nå nettopp







De limte seg fast til Norges Bank, aksjonerte utenfor Klima- og miljødepartementet og tok seg inn på Stortinget.

Klimaaktivistene ble bøtelagt for aksjonene, men nektet å betale og måtte derfor møte i retten.

Nå er dommen klar. Oslo tingrett frikjenner seks aksjonister som var ute på gaten under protesten mot Norges Banks investeringer i kull i mai, mens aksjonistene i de øvrige sakene er idømt bøter fra 8.000 til 15.000 kroner, samt dømt til å betale 500 kroner i sakskostnader.

Nesten alle de idømte bøtene er lavere enn aktors påstand, som var på opptil 21.000 kroner.

les også Klimademonstranter blokkerer inngangen til Stortinget

les også Global klimastreik kan slå alle rekorder

En klimademonstrant ropte ut sitt budskap til representantene fra galleriet på Stortinget og sørget for at en debatt i mai måtte avbrytes i flere minutter. Det var demonstranter fra gruppen Extinction Rebellion som sto bak protestaksjonen. Foto: Stortinget TV / NTB scanpix

– En seier

– De mildere kjennelsene mot varslerne i Extinction Rebellion er en seier for vår borgerrettighetsbevegelse, skriver aksjonsgruppa i en pressemelding.

I saken mot aksjonistene utenfor Norges Bank står det at retten har lagt vekt på at grunneieren, altså Norges Bank, valgte å ikke be politiet om å fjerne demonstrantene.

– Når politiet ikke har agert som om dette er en ordensforstyrrelse som krever inngripen, og heller ikke grunneier har gjort det, er det i dette tilfellet vanskelig for retten å se at grensen for straffbar ordensforstyrrelse er overtrådt, heter det i dommen.

les også Greenpeace skuffet over klimavedtak

Påberopte seg nødrett

Samtidig ble én aksjonist, som limte seg fast på innsiden av Norges Bank, dømt til å betale en bot på 13.000 kroner. Aksjonisten vurderer anke.

Aktivistene påberopte seg i retten nødrett i lys av pågående klimasammenbrudd og økologisk krise, som styresmaktene, ifølge dem, ikke tar på alvor.

Aksjonistene fikk også flere eksperter til å forklare seg om klimakrisen i retten, deriblant seniorforsker Rasmus Benestad, professor Arne Johan Vetlesen og høyskolelektor Thomas Cottis.

Publisert: 01.10.19 kl. 18:00







Mer om