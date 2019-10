DØMT: Jhegarajah Shangaran er i to rettsinstanser funnet skyldig i drapet på Marie-Louise Bendiktsen på Sjøvegan i 1998. Foto: PRIVAT

Jhegarajah Shangaran dømt til 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet

Lagmannsretten skjerper straffen betydelig etter å ha konkludert med at srilankeren var myndig da Marie-Louise Bendiktsen (59) ble drept.

For mindre enn 10 minutter siden







Da saken ble behandlet i Nord-Troms tingrett i april, ble Shangaran dømt til elleve års fengsel. Både mannen og påtalemyndigheten anket denne dommen.

Nå har Hålogaland lagmannsrett kommet til han skal dømmes til en vesentlig lengre straff på 17 års fengsel.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Shangaran voldtok og drepte 59 år gamle Marie Louise Bendiktsen hjemme i hennes egen bolig på Sjøvegan i Salangen 13. juli 1998. Bendiktsen ble drept med 13 knivstikk før huset ble tent på.

DREPT: 13. juli 1998 ble Marie-Louise Bendiktsen (59) funnet drept i sitt nedbrente hus på Sjøvegan i Salangen i Troms. Foto: Politiet

Hevder han var mindreårig

Den store endringen i straffeutmålingen skyldes at lagmannsretten, i motsetning til tingretten, legger til grunn at Shangaran var over 18 år på gjerningstidspunktet. Personer under 18 år kan maksimalt dømmes til 15 års fengsel i Norge.

Den dømte hevder selv at han er født i 1980, mens påtalemyndigheten mener det er bevis for at han er født i 1976.

– Han oppga selv at han var født i 1980, men dokumentasjonen som foreligger hos myndigheten i Sri Lanka tilsier at han er født i 1976, sier statsadvokat Torstein Lindquister til VG.

Lagmannsrettens dom er i tråd med Lindquisters påstand.

ÅSTEDET: Boligen til Marie-Louise Bendiktsen ble funnet helt nedbrent. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Anker til Høyesterett

Advokat Alexander Greaker forsvarer den dømte mannen. Han synes lagmannsrettens avgjørelse er oppsiktsvekkende.

– Det er svært overraskende at lagmannsretten legger til grunn at han var over 18 år. Spesielt ettersom det har vært sakkyndige i retten som har sagt at det er svært lite sannsynlig at han er født i 1976, sier forsvareren.

Han opplyser at avgjørelse vil bli anket til Høyesterett.

– Jeg har ikke snakket med klienten ennå. Men på vegne av ham må jeg si at avgjørelsen er skuffende, sier Greaker.

Det var NRK som først omtalte dommen.

les også Marie-Louises datter ringte og ringte, men fikk aldri svar: – Jeg var urolig

VG har vært i kontakt med Trond H. Bendiktsen, sønnen til drepte Marie-Louise Bendiktsen.

– Min søster og jeg er tilfreds med at drapsmannen nå er dømt til en straff som er nærmere det vi mener han fortjener, skriver han i en e-post til VG.

Bendiktsen sier at det for han og søsteren er både en god og en vond dag.

– Det er godt at tiltalte igjen er funnet skyldig, og er idømt en strengere straff enn i tingretten. Det er en vond dag fordi det ripper opp – for tusende gang – i det vi har lett med i over 21 år, skriver han.

FULGTE RETTSSAKEN: Trond H. Bendiktsen og Tone Bendiktsen under saken mot mannen som er dømt for å ha drept deres mor i Nord-Troms tingrett. Foto: Terje Mortensen

Etterforskningen av drapet for 21 år siden har vært svært langvarig og omfattende. Rundt 2500 personer er kontaktet i rundspørringer, over 800 er avhørt i saken, og politiet har undersøkt rundt 800 tips, ifølge dommen.

Det ble også innhentet rundt 1900 DNA-prøver fra menn som hadde eller kunne ha oppholdt seg i Salangen i den aktuelle perioden.

Mannen fra Sri Lanka ble pågrepet på Oslo Lufthavn 20. juni i fjor og siktet i den over 20 år gamle saken som lenge var en av Norges uoppklarte drapsgåter.

Publisert: 16.10.19 kl. 16:36







Mer om