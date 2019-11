Cruiseskipet Viking Sky sendte ut maydaymelding da det drev mot land 23 mars i år, ifølge Hovedredningssentralen. Foto: Vatne, Frank Einar / NTB scanpix

Havarikommisjonen: Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte

Cruiseskipet Viking Sky, som fikk motorstans i Hustadvika 23. mars, var bare en skipslengde fra å grunnstøte, ifølge en foreløpig rapport fra Statens havarikommisjon.

Lavt oljenivå i tankene med smøringsolje bidro til at dieselgeneratorene sviktet. Da skipet ble utsatt for mye bevegelse i de høye bølgene 23. mars i år fikk ikke dieselgeneratorene sugd nok olje inn, noe som gjorde at motorene stanset.

I rapporten heter det at oljenivået lå på 28–40 prosent av full kapasitet, mens anbefalt nivå er mellom 68 og 75 prosent. I løpet av 19 minutter sluttet de tre dieselgeneratorene å fungere, og skipet mistet fremdriften.

Motorstansen utløste en stor redningsoperasjon, og i løpet av kvelden og natt til 24. mars ble 470 personer evakuert med helikopter.

USA og Storbritannia har deltatt i undersøkelsen som særlig berørte stater etter ulykken med cruiseskipet.

