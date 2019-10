NESTEN PÅ HJEMMEBANE: Både nestleder Ola Elvestuen og leder Trine Skei Grande tilhører Oslo Venstre, og fylkeslaget mener begge kan få fornyet tillit. Her på Fornebu i Akershus. Foto: Trond Solberg, VG

Kilder til VG: Oslo Venstre åpne for å bytte ut Grande

Partileder Trine Skei Grandes (50) eget fylkeslag mener hun kan fortsette, ifølge VGs kilder. Samtidig skal de ha foreslått Sveinung Rotevatn (32) og Guri Melby (38) som kandidater til ny Venstre-leder.

Oppdatert nå nettopp







Når søndag blir til mandag er fristen for å sende innspill til valgkomiteen i Venstre ute. Selv om Trine Skei Grande har sagt at hun tar gjenvalg, foreslår flere fylkeslag at andre kandidater tar over for partilederen.

Oslo Venstre forslår ikke å vrake Skei Grande, men freder henne heller ikke, ifølge kilder tett på prosessen.

I sitt innspill til valgkomiteen skriver Oslo Venstre at Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen, som begge tilhører fylkeslaget, har gjort en god jobb, ifølge VGs kilder. Man kan argumentere for at de bør fortsette, forteller kildene til VG.

Åpner for Rotevatn og Melby

Fylkeslaget foreslår likevel to kandidater, ifølge kildene: Statssekretær Sveinung Rotevatn fra Nordfjordeid i Sogn og Fjordane eller Guri Melby fra Orkdal i Trøndelag, som representerer Oslo på Stortinget.

Rotevatn har bred støtte blant Venstres fylkestopper, og topper ifølge VGs kilder listen til Bergen Venstre. Unge Venstre, Venstrekvinnene og Liberale studenter vil kaste Skei Grande, ha Rotevatn som ny leder og Melby som nestleder.

POPULÆR BLANT UNGDOMMEN: Både Unge Venstre og Liberale studenter vil ha Guri Melby og Sveinung Rotevatn inn i Venstre-ledelsen. Foto: Odin Jæger

Slik velges ny Venstre-ledelse Annethvert landsmøte er sentralstyret på valg. Den sittende ledelsen kan alltid byttes ut, men dagens ledertrio har tatt gjenvalg siden 2008 (nestleder Ola Elvestuen), 2010 (leder Trine Skei Grande) og 2012 (nestleder Terje Breivik). Det, kombinert med et labert valgresultat, er bakgrunnen for at mange Venstre-lag ber om fornyelse.

Valgkomiteen består av ni medlemmer og fire varamedlemmer. Jobben deres er å komme med en innstilling til landsmøtet. Den er ventet i starten av mars.

Før det tar valgkomiteen imot innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer. I tillegg ber de dagens sentralstyre og landsstyre om å gi beskjed om de tar gjenvalg, og alle aktuelle kandidater om å stille innen 20. oktober. Etter det vil komiteen intervjue kandidatene. Venstres landsmøte skal velge: Leder

To nestledere

Fire sentralstyremedlemmer

Fire varamedlemmer til sentralstyret, som samtidig er direktevalgte landsstyremedlemmer

Fire direktevalgte landsstyremedlemmer

12 direktevalgte landsstyrevaramedlemmer

Oslo: Vil ikke ha Raja

Ifølge VGs kilder lister innspillet fra Oslo Venstre også opp hvilke kvaliteter som er ønsket hos kandidatene. Lojalitet trekkes av flere frem som en viktig egenskap.

Tidligere denne uken skrev VG at en av de andre kandidatene til lederverv i Venstre, stortingsrepresentant og visepresident på Stortinget Abid Raja, har svekket tillit blant kollegene i finanskomiteen på Stortinget.

Det ligger an til at både Hordaland og Troms og Finnmark foreslår Raja, som også får støtte fra lokale tillitsvalgte.

Ifølge VGs kilder ønsker ikke Oslo Venstre at Raja skal få en plass i ledelsen.

VG har vært i kontakt med Raja, som ikke ønsker å kommentere saken.

Bærum og Moss: Vil ha Raja

Mens Oslo sier nei til Raja, er han drømmelederen til lokallagene i Moss i Østfold og Bærum i Akershus.

– Vi har hatt et åpent medlemsmøte og spiller inn Abid som vår lederkandidat. Vi har også spilt inn Sveinung Rotevatn og Guri Melby til ledertrioen, og en lang liste med uprioriterte navn, sier Finn-Erik Blakstad i Moss Venstre.

Han reagerer på at Oslo Venstre ikke har Raja med i sitt innspill.

– Det er i hvert fall helt på tvers av alle tilbakemeldingene vi får fra grasrota, sier Blakstad.

– Vil dere kaste Trine Skei Grande?

– Ja, vi er tydelige på at partiet trenger en fornyelse nå. Men vi ønsker også at Norgeshistoriens beste kulturminister skal fortsette.

Dag Jørstad i Bærum Venstre gir Raja sin fulle støtte.

– Vår toppmann er Abid Raja. Venstre trenger ikke mer av det samme, men heller en forandring, sier han.

– Abid er også en person som representerer noe annet enn Oslo-gryta.

Raja representerer Akershus på Stortinget, selv om han har vært bosatt i Oslo i en årrekke.

– Han representerer land og folk på en annen måte enn andre i Venstre som bor i Oslo, selv om de har røtter andre steder.

I tillegg til Raja vil Bærum Venstre løfte opp Rotevatn, Stad-ordfører Alfred Bjørlo og Ida Gudding Johnsen fra Bodø.

GUTTA PÅ TUR: Abid Raja sammen med Stad-ordfører Alfred Bjørlo, som har «stilt seg til disposisjon» for valgkomiteen. Foto: Tore Kristiansen

Få vil svare

Kandidatene selv holder kortene tett til brystet. Hverken Rotevatn eller Raja vil svare på om de ønsker en plass i ledertrioen.

Guri Melby, høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Stad-ordfører Alfred Bjørlo «stiller seg til disposisjon», men det er uklart til hvilke posisjoner i ledelsen.

Mens Skei Grande fastholder at hun tar gjenvalg, vil ikke nestlederne Elvestuen og Terje Breivik uttale seg om hvilket svar de har gitt til valgkomiteen. Skei Grande har vært partileder i snart ti år, mens Elvestuen har vært nestleder siden 2008 og Breivik siden 2012.

Det er ikke mangel på innspill fra fylkesstyrer, lokallag og partimedlemmer, ifølge valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen.

– Jeg har ikke talt, men det er mange. Så det trengs å systematisere og presentere dem på en fornuftig måte, sier han til VG.

Innspillene blir lagt frem for valgkomiteen på fredag. Valgkomitéleder Thorbjørnsen har besøkt lokallag landet rundt og møtt 200 av partiets tillitsvalgte.

Publisert: 20.10.19 kl. 13:54 Oppdatert: 20.10.19 kl. 15:29







Mer om