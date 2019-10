FLERE AVVIK: Ikke alt gikk som det skulle i kommunevalget i Evenes i år. Illustrasjonsbilde. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Godkjente valg i Evenes tross 26 avvik

Ordføreren snudde og fikk med seg 13 av 17 kommunestyrerepresentanter på å godkjenne valget.

Etter kommunestyrevalget 9. september ble det oppdaget en rekke avvik i Evenes i Nordland. Blant annet hadde kommunen mottatt flere stemmesedler enn det er registrert kryss i manntallet og rutinene har ikke blitt fulgt i flere tilfeller.

Det kommer frem i avviksrapporten fra rådmann Rolf Lossius.

Valgstyret innstilte på at valget ikke skulle godkjennes. Ordfører Sisilja Viksund (H) ombestemte seg etter møter med valgdirektoratet. Årsaken er at feilene ikke skal ha påvirket mandatfordelingen.

– Heldigvis bor vi i et land der tilliten til valget er skyhøy. Det har aldri falt meg inn at noe kunne gå galt med valget i Evenes, sa Viksund under tirsdagens kommunestyremøte.

– Det er ingenting som tyder på at noen har gjort noe med viten og vilje.

Kommunen har ikke klart å finne ut hvor 12 stemmesedler uten offentlig stempel kom fra. Ifølge ordføreren har ingen av valgstyrets medlemmer hatt noe å gjøre med sedlene, og de er sikre på at de verken har kommet inn som forhåndsstemmer eller i urnene på valgdagen.

Rådmann: – Manglende forståelse

Rådmann Rolf Lossius forteller at det ble gjennomført kurs, prøvevalg og dialog med valgdirektoratet i forkant av valget.

– Hvordan kan det skje så mange feil?

– Når jeg går tilbake og ser har det vært en manglende systemforståelse for valgdirektoratets datasystem hos de som har hatt ansvar, sier Lossius til VG.

– Det viktigste har vært å få avdekt konsekvensene. Når valget og konstitueringen er ferdig, vil vi ta en administrativ evaluering for å sikre at dette aldri skjer igjen.

Blant de 26 avvikene har Lossius ført opp at Rådhuset manglet bemanning en av dagene da det skulle vært åpent for forhåndsstemming. Det kan skade kommunens omdømme, noterer rådmannen i avviksrapporten.

– Jeg vil ikke spekulere i det, men det er ikke den typen oppmerksomhet som vi ønsker. Det er svært beklagelig, og vår jobb er å få rettet opp det inntrykket. Derfor var jeg nøye med avviksrapporten, selv om mye av det som har skjedd er utenfor administrasjonens kontroll.

Lossius viser til at flere kommuner fikk stemmesedlene etter at forhåndsvalget var i gang, etter at forsendelsen ble utsatt for et trafikkuhell på veien. I tillegg hadde en velger fjernet stemmesedlene til Sosialistisk Venstreparti, og dette ble først oppdaget av en annen velger. Stemmestyret skal sjekke avlukkene mellom hver stemmegivning.

– De tingene er ikke styrt av oss. At en velger går inn og tar bort stemmesedlene til et parti, skjer i mange kommuner. Men det er viktig å ha med og se i sammenheng med det vi kunne forhindret, sier Lossius.

