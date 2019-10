AVGJORT: Totalt fire menn var tiltalt i narkotikasaken i Nord-Troms tingrett. To ble blankt frifunnet, en slapp straff og en ble dømt til fengsel i et drøyt år. Foto: NTB/SCANPIX

Mann innrømmet skyld i narkotikasak: Slapp straff

Siden Oslo-mannen i 20-årene ble dømt i en mindre narkotikasak i fjor – så slapp han straff i en ny narkotikasak i år.

Bakgrunnen for den noe spesielle avgjørelsen skyldes en lite brukt paragraf i straffeloven som kommer til anvendelse når særlige grunner foreligger i saken.

I midten av august i fjor ble Oslo-mannen dømt til 75 dagers fengsel i en narkotikasak i Nedre Romerike tingrett.

Når han da tiltales i en ny narkotikasak, så skal han i utgangspunktet idømmes en tilleggsdom – som samlet sett ikke må være strengere enn om alle forholdene hadde blitt pådømt samtidig.

Kunne fått bot

Tirsdag denne uken sto Oslo-mannen altså tiltalt i en ny narkotikasak i Nord-Troms tingrett. I løpet av rettsforhandlingene frafalt deler av tiltalen mot ham, mens resten ble endret til en mildere anklage.

Tingretten konkluderte til slutt med at det kun var bevist at Oslo-mannen hadde oppbevart en mindre mengde hasj til eget bruk – noe han innrømmet.

«Dette forholdet ville isolert sett ført til en bot.», står det i dommen.

FORNØYD: Advokat Vidar Lind Iversen sier til VG at klienten er tilfreds med dommen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Varetekt

Tingretten var imidlertid krystallklar på at forholdet Oslo-mannen nå var anklaget for ikke ville ha ført til en strengere i straffeutmålingen i narkotikasaken fra Nedre Romerike tingrett – om det hadde vært en del av den saken.

«Ved straffutmålingen skal det videre tas hensyn til at tiltalte har sittet et par døgn i varetekt i anledning saken. Samlet sett tilsier det ovennevnte at det ikke bør utmåles noen ytterligere straff. Retten antar at det i en slik situasjon kan avsies dom for straffutmålingsfrafall. (...) Fastsettelse av straff frafalles», står det i dommen.

Forsvarer: En pussig vri

Oslo-mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, sier til VG at klienten er fornøyd med utfallet i saken.

– Saken fikk en litt pussig vri, men det var åpenbart det eneste riktige resultatet. Klienten er fornøyd med dommen, sier Oslo-mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, til VG.

