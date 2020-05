NÅ KOMMER VARMEN: Nord-Norge vinner værkampen denne helgen. Tromsø kan få sin første dag over 10 grader. Foto: Terje Mortensen

Nord-Norge får godvær – men advares mot ras

Nord-Norge utropes til «værvinnerne» denne langhelgen. Tromsø kan få sin første dag med over 10 grader.

Nå nettopp

Det er duket for langhelg, og nord i landet kan man juble for best vær.

– Det er gode nyheter for Nord-Norge. Bodø har kun hatt en dag over 10 grader, mens Tromsø ennå ikke har registrert en dag over 10 grader i år. Denne helgen kan de begge få over det, sier vakthavende meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Hun forteller at varmen flytter seg nordover gjennom helgen, først til Nordland, og så til Troms og Finnmark.

Samtidig advares landsdelen mot snøskredfare. Varsom, som varsler om vær i landet, skriver at det er en kompleks situasjon i Nord-Norge, selv om landsdelen kun har moderat varsel om snøskred.

De skriver at faregraden kun er en forenkling av faren for det største skredproblemet, men forteller at det har vært opptil tre skredproblem om dagen den siste tiden i Nord-Norge.

Mange hadde kanskje planlagt en topptur i langhelgen, og Berger ber folk være obs på skredfaren denne helgen.

– Det er fortsatt ganske stor snøskredfare rundt omkring. På vårparten når temperaturen stiger så øker snøskredfaren. Det er fortsatt stor fare, selv om det ser ut som det er fint vær, sier Berger, og ber folk sjekke varsler før de tar seg ut på en topptur.

På Vestlandet er det er lavtrykk som presser inn over landsdelen fra torsdag.

– Det gjør at det blir litt gråere på Vestlandet, og deler av områdene østafjells. Det kan komme litt spredt regn, men det ser ikke ut som det blir så store mengder, forteller Berger.

Inngangen til langhelgen blir derimot fin i hele Sør-Norge. Dermed kan man se «sommertemperaturer» noen steder på torsdag.

– Sørvestlandet og Østlandet sentralt er de som vil få høyest temperatur, forteller Berger, og sier at man flere steder kan se opp mot 20 grader torsdag.

På fredag og utover er det derimot ventet vekslende skydekke, og etter hvert mer nedbør.

Publisert: 20.05.20 kl. 11:53

