JAKTER NYE FUNN: Politiet har gjort undersøkelser i huset helt siden Tom Hagen ble pågrepet for drøye to uker siden. Foto: Helge Mikalsen, VG

Polititeori om Hagen-forsvinningen: Derfor er huset åsted for drap

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen aldri forlot boligen i live. De etterforsker om hun kan ha blitt kvalt og fraktet bort i en bil.

Nå nettopp

VG får opplyst at det er en av politiets sterkeste teorier om hva som skjedde med kvinnen som forsvant 31. oktober 2018.

Etterforskerne kan på ingen måte være sikre på at Anne-Elisabeth Hagen ble kvalt. Til tross for at det har vært en prioritert oppgave for politiet, er hun fortsatt ikke funnet. De kan dermed ikke slå fast at hun er drept eller hva som var dødsårsaken.







Men VG får opplyst at spor på åstedet skal være et viktig grunnlag for teorien om kvelning, og for at politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt drept i huset.

Nedre Romerike tingrett har også slått fast at det er skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd i huset.

Ifølge VGs opplysninger baserer politiets teori om kvelning seg på flere funn på åstedet, deriblant:

Anne-Elisabeth Hagens klær

Det som omtales som slepespor

Andre biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen

VG er kjent med at rettsmedisinske vurderinger av sporene kan støtte opp under politiets teori om kvelning.

SMS og ubesvarte anrop: Nye detaljer fra politiets tidslinje

SPERRET AV: Politiet gjorde fredag nye undersøkelser i huset. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tom Hagens forsvarer Svein Holden har på sin side reagert på at politiet sier de mener ekteparets bolig er et drapsåsted – 18 måneder etter forsvinningen. Han mener politiet ikke kan bevise at hun ble drept i huset.

– Etter min vurdering har politiet ikke bevismessig grunnlag for å konstatere at hun ble drept før hun ble fraktet over dørstokken i Sloraveien. Det er minst like sannsynlig at et eventuelt drap har funnet sted etter at hun ble tatt bort fra boligen, sier Holden.

– Hva tenker du om VGs opplysninger om at politiet har en teori om at hun kan være kvalt?

– Selvfølgelig kan politiet ha en teori om det, men de har ikke bevis som underbygger hypotesen, hevder Holden.

Hagen-avhør kan gå i vasken: Dette vil politiet ha svar på

Påtaleleder Haris Hrenovica ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Kan du forklare hvorfor dere har loven på deres side når dere opprettholder huset som et drapsåsted og fortsetter arbeidet med ransakinger?

– Slik saken står nå, med de funn og det totalbildet vi sitter på, og ut fra betraktninger av åstedet og de fortløpende analyser, så mener politiet at boligen kan være et drapsåsted. Det er viktig for politiet å undersøke det stedet så godt og grundig som mulig. Vi må sikre spor, uavhengig av hva det vil gi oss i den andre enden. Det er viktig å gjøre et godt politiarbeid på stedet.

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle er gjort kjent med innholdet i saken.

– Mine klienter reagerer sterkt på at de og deres familier gjennom pressen får informasjon om politiets teorier om hva som har skjedd med deres mor da hun forsvant fra sitt hjem, sier Kihle.

– Slik informasjon burde selvfølgelig kommet direkte fra Øst politidistrikt. Politiets manglende informasjon til mine klienter gjennom etterforskningen legger ytterligere sten til byrden i den meget krevende situasjonen de står i, fortsetter bistandsadvokaten.

Derfor mener barna hun ble bortført: «For dem er dette virkelig»

Påtaleansvarlig Haris Hrenovica sier at politiet ikke kjenner seg igjen i kritikken fra bistandsadvokat Kihle og skriver følgende i en e-post til VG:

– Politiet har helt siden starten av etterforskningen fortløpende hatt statusmøter med familien, og vi har i tillegg jevnlig besvart henvendelser fra familien via daværende bistandsadvokat Holden.

– Det er naturlig nok begrenset hvilke detaljer vi har kunnet gi fra etterforskningen i denne kontakten, men vi har besvart spørsmål, og gitt informasjon om sakens status, med begrensninger knyttet til lovpålagt taushetsplikt og hensyn til etterforskningen.

– For øvrig er mye av det som er fremkommet i mediene spekulasjoner, og ikke bekreftede opplysninger fra politiet.

Tom Hagen ble for snaue to uker siden løslatt, men er fortsatt siktet for drap eller medvirkning for drap på kona. Han nekter enhver befatning med dette, og Eidsivating lagmannsrett har konkludert med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Forsvareren sier Tom Hagen har alibi fra han kommer på jobb ved 09.15-tiden – og til han kommer hjem omtrent klokken 13.30.

Som VG tidligere har omtalt fanges bilen hans opp av et overvåkningskamera ved arbeidsplassen Futurum mellom klokken 09.10 og 09.15. Hvis man legger opptaket til grunn er han ikke i huset når den kriminelle handlingen mot kona trolig finner sted. Dette var en medvirkende årsak til at den drapssiktede milliardæren ble løslatt, får VG opplyst.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Også han nekter straffskyld, og kaller anklagene «absurde».

Uavhengig av om Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen eller ikke, så har politiet en teori om at hun kan ha blitt kjørt bort i en bil. De har gått gjennom tusenvis av timer med overvåkningsvideo i håp om å sirkle inn bilen som har blitt brukt.

VG har tidligere omtalt en mystisk bil som fanges opp av et videokamera, og som politiet ikke har kontroll på hvem som kjører. Ifølge Aftenposten rygger bilen opp en gangvei like ved huset i Sloraveien 4 klokken 09.05.

Les mer: Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video

Publisert: 22.05.20 kl. 05:46

Fra andre aviser