Jensen opprørt over KrF-krav om full sal i Stortinget: – Begriper ikke hva som foregår i hodet til KrF-lederen

Frp-leder Siv Jensen kan ikke fatte at KrF ber om full sal i Stortinget midt under corona-krisen, når bioteknologiloven skal behandles neste uke.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad svarer Jensens kritikk med å be Frp-lederen behandle bioteknologi-saken på en måte som gjør at den kan avgjøres i Stortinget på et senere tidspunkt.

Bakgrunnen for Jensens sterke reaksjon overfor VG i denne saken er at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mandag uttalte at partiet vil be om full sal når Stortinget skal ta stilling til bioteknologiloven 26. mai, en sak som har skapt debatt nylig.

Jensen lurer på hvorfor Stortinget «av alle organer» midt under den pågående corona-krisen skal fylle salen og bryte smittevernreglene. Hun forstår ikke at det er mulig å foreslå.

– Det er pinlig. Man kan ikke som statsråd i en regjering, som har påført samfunnet alle disse bestemmelsene, sitte og mene at nasjonalforsamlingen skal bryte regelverket og utsette seg selv og andre for smitte. Jeg begriper ikke hva som foregår i hodet til KrF-lederen når han foreslår noe slikt, sier Jensen.

Bioteknologi-saken dreier seg om at Ap, Frp og SV er enige om liberalisere bioteknologiloven på en rekke punkter, blant annet eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. KrF har kjempet mot liberalisering av bioteknologiloven.

Frp-lederen sier at hun skjønner KrFs engasjement i denne saken og at hennes reaksjon ikke har noe å gjøre med sakens innhold.

– Dette er ganske uhørt uavhengig av hvilken sak det gjelder. Jeg ville ment det samme uansett hvilken sak det var, sier Jensen.

Hun påpeker at Ropstads parti er del av en regjering som har besluttet å innføre inngripende tiltak som har store konsekvenser, både på det private plan og økonomisk, for folk og næringsliv.

HARDE DISKUSJONER: Her er Kjell Ingolf Ropstad og Siv Jensen under fremleggelsen av statsbudsjettet i Stortinget i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Midt oppe i det så får KrF seg til å mene at Stortinget av alle organer, skal bryte bestemmelsene og ha full sal fordi dette betyr mye for KrF. I verste fall vil man punkt 1 bryte smittevernet og punkt 2 kanskje få en oppblomstring av smitte i neste omgang, sier Jensen.

Kjell Ingolf Ropstad svarer på spørsmål om hvordan han reagerer på Jensens reaksjon i en sms til VG at de har vært i dialog med presidentskapet og fått tilbakemelding om at voteringen kan gjennomføres på en forsvarlig måte på samme måte som grunnlovsforslagene ble behandlet i forrige uke.

– Dersom Stortinget ikke kan gjennomføre en slik avstemning på en forsvarlig måte, bør Siv Jensen heller gjennomføre saksbehandlingen på en ordinær måte som åpner for faglig utredning og ordinær høringsprosess og sak til Stortinget på et senere tidspunkt når hver representant kan avgi sin stemme, skriver Ropstad.

Han påpeker at denne saken er viktig og at SV, Arbeiderpartiet og Frp foreslår å hastebehandle radikale endringer i bioteknologien, uten høring og uten skikkelig utredning.

– De vil åpne opp for å genteste ufødte barn, åpne opp for at barn skal bli til uten å kjenne sitt biologiske opphav og gjennomføre statlig finansiert testing av barn for å se etter egenskaper som downs syndrom. I Danmark og Island, der slike regler er innført, fødes knapt barn med downs syndrom lenger, skriver Ropstad.

Siv Jensen understreker at mange saker behandles i Stortinget hver eneste dag, som både partier og folk opplever som viktige og avgjørende. Hun forteller at det har vært kreative løsninger for å kunne behandle saker i Stortinget denne våren og at folk blant annet har sittet spredt for at man skal klare å overholde smittevernsreglementet.

– Vi er også underlagt smitteverntiltak og operer med halv sal til votering for å opprettholde smittevernet, sier Jensen, som påpeker at man nylig også har behandlet grunnlovssaker uten full sal.

Hun lurer nå på hvilket signal man ønsker å sende til folk som sitter med økonomiske problemer og livsverk på spill på grunn av restriksjonene som innført under corona-krisen, gjennom å be om full sal i Stortinget.

– KrF vil på ene siden ha smitteverntiltak men ikke akkurat nå som en slik sak skal behandles. Det går virkelig ikke an. Nå må KrF besinne seg. Det gjelder ikke egne lover for Stortinget og andre lover for folk, sier Siv Jensen.

