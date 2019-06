VARSLER FINVÆR: Til helgen vil det ifølge Meteorologisk institutt bli opp mot 30 varmegrader flere steder i Sørøst-Norge. Bildet er tatt på Tjuvholmen i Oslo under fjorårets sommer. Foto: Thomas Andreassen, VG

Hetebølgen i Europa gir varm helg i Norge

Hetebølgen i Sentral-Europa vil varme opp flere steder av Sørøst-Norge til helgen. – Det blir god og varm norsk sommer, melder statsmeteorologene.

Store deler av Sør- og Sentral-Europa er denne uken rammet av en hetebølge som gir temperaturer opp mot 40 varmegrader.

Nå melder Meteorologisk institutt at deler av denne varmluften vil treffe de sørøstlige delene av Sør-Norge til helgen.

Det vil gi temperaturer opp mot 30 grader flere steder, ifølge statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Det kan ikke kalles en hetebølge, men det blir god og varm norsk sommer.

VARMT TIL HELGEN: Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes sier at de høye temperaturene vil merkes spesielt i indre strøk av Telemark. Foto: Meteorologisk institutt

Ingen høy skogbrannfare

Sørlandet, Telemark og Buskerud vil ifølge Meteorologisk institutt få de aller høyeste temperaturene.

De vil inntreffe lørdag og vare ut helgen før gradestokken faller igjen til neste uke.

Dermed tror Moxnes det er liten fare for skogbrann.

– Man skal alltid være forsiktig, men det er på ingen som helst måte slik som i fjor, da det var farlig tørt, sier hun og viser til ekstremtørken som herjet på Sør- og Østlandet i sommermånedene.

Statsmeteorologen forklarer at temperaturene i Norge så langt i juni har ligget på normalen for denne tiden av året.

Samtidig har det regnet dobbelt så mye som normalt for junimåneden i Oslo.

«Peaker» på lørdag

Meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo forklarer at det er et høytrykk sør for Island som holder den kaldere luftmassen ute i sørøstlige deler av Norge.

Hun er likevel skeptisk til temperaturer opp mot 30 varmegrader til helgen.

– Lørdag «peaker» det på de heteste områdene i sørøst, hvor det kan bli temperaturer i overkant av 25 grader.

– Hvordan blir været i Nord-Norge?

– Det er et helt annet kapittel. De sliter med å nå noe mer enn 10-tallet på grunn av kald nordvestlig vind fra Barentshavet.

Finværet i Sørøst-Norge vil imidlertid bli kortvarig, ifølge Aabrekk.

Slik prognosene ser ut nå, vil ingen steder i Norge få temperaturer på over 20 grader til neste uke.

– Langtidsprognosene som gjelder frem mot midten av juli tyder heller ikke på at det vil bli langvarig stabilt vær.

Stenger skoler på grunn av ekstremvarmen

Flere europeiske land har tatt grep for å beskytte innbyggerne sine mot de ekstreme temperaturene.

Ifølge The Guardian har det i noen av de rammede landene blitt opprettet «nedkjølingsrom» og blitt satt ut ekstra drikkefontener.

Le Monde skriver at flere franske bønder er bekymret for husdyrene sine, som har høyere sjanse for å dø under temperaturene forårsaket av hetebølgen.

Avisen skriver i tillegg at flere skoler i Frankrike holder stengt torsdag og fredag.

Publisert: 27.06.19 kl. 12:43