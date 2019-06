Her sitter Tinder-svindleren fengslet på flyplassen

ATHEN (VG) Her sitter Simon Leviev fengslet hos flyplass-politiet i Athen. På mandag må han møte i retten, tatt for bruk av falskt pass.

Storsvindleren ble pågrepet på flyplassen i Athen ved 16-tiden fredag da han var på vei ut av landet. Det bekrefter politiet til VG.

Han skal ha forøkt å reise ut av landet med et forfalsket pass.

VG har tidligere omtalt hvordan Tinder-svindleren har brukt falske pass og reist verden rundt med dem. VG kjenner til flere av hans oppdiktede identiteter.

Politiet forteller videre at han skal fremstilles for retten i løpet av mandag. Det er foreløpig ikke kjent for VG hva som vil skje med Leviev etter dette rettsmøtet.

PÅGREPET HER: Flyplassen i Athen. Foto: Tore Kristiansen

Yaki Kahan, Simon Levievs advokat, fortalte til VG fredag at han har vært i kontakt med sin klient.

– Han ble arrestert i Athen i Hellas. Han ringte meg fra flyplassen. Interpol arresterte ham, tror jeg, sier han til VG.

Brukte Tinder for å lure kvinner

I februar i år beskrev VG hvordan Leviev på kynisk vis misbrukte kvinner for egen vinning.

VG har vært i kontakt med flere kvinner som forteller om hvordan Leviev brukte Tinder for å få kontakt med, og danne forhold til, kvinner, for så å lure dem for store summer.

MÜNCHEN: VG fant Tinder-svindleren utenfor hotellet Mandarin Oriental i München i Tyskland 2. februar i år. Kvinnen på bildet er svenske Pernilla Sjøholm. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hans metode består i å sjarmere ofrene med reiser i privatfly og dyre hoteller. For kvinnene har han fremstått som en velstående forretningsmann i diamantbransjen, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen.

Svenske Pernilla Sjøholm og norske Cecilie Fjellhøy har begge blitt lurt av Simon Leviev.

– Jeg er utrolig lettet for at han er arrestert, men jeg er også litt nervøs for hva som skal skje på mandag, sier Sjøholm.

– Jeg lurer veldig på hva som kommer til å skje med ham, sier hun.

FENGSLET: Her på politistasjonen på flyplassen i Athen sitter Leviev fengslet. Foto: Tore Kristiansen

Norske Fjellhøy var i ekstase da hun først fikk høre om pågripelsen.

– Jeg er veldig spent på hva som kommer til å skje på mandag.

Israelske medier viser stor interesse rundt pågripelsen av Leviev.

– Både Pernilla og jeg har begge blitt intervjuet av israelsk TV i dag, sier Fjellhøy.

Avi Chobin og kona sto frem i VG og fortalte at Simon Leview svindlet dem for 42.000 dollar.

– Jeg håper dette blir slutten på at han sårer andre mennesker. Og jeg håper at han nå vil lære en lekse, sier Chobin i New York, da VG gjør ham oppmerksom på pågripelsen.

På rømmen

Leviev ble dømt for bedrageri i 2016 i Finland, og er nå på rømmen fra politiet i en rekke land. Han er etterlyst i både Israel og Storbritannia, og etterforskes i disse landene i tillegg til Tyskland og Sverige.

– Den israelske regjeringen krever at han blir funnet, så rettssaken mot Leviev kan fortsette. Vi gjør hva vi kan for å finne ham og hente ham inn, har politietterforsker, Hanny Giladi, i Tel Aviv-politiet tidligere sagt til VG. Leviev ble tiltalt for blant annet bedrageri i Israel i 2011, men møtte aldri opp til rettssaken.

De øvrige landene hvor Leviev er blitt anmeldt, ifølge VGs dokumentasjon, er: Finland, Nederland og Norge. VG har tidligere skrevet om hvordan norsk politi aldri startet etterforskning.

Publisert: 29.06.19 kl. 21:53