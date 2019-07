FÅTT GOD HJELP: Etter en marerittstart på ferien, som startet med boligsvindel, kunne de tre familiene onsdag endelig ta en feriedag på stranden. Bak fra venstre Jarle Nummestad, Camilla Midtdal, Jonas M Nummestad, Linda Kristiansen, Roy Skalstad, Kristina Skalstad, Andrea Vilde Sørensen, Kaia Elisabeth Sørensen, Christina M Nummestad, Hege Lilleskare Sørensen og Bjørnar Alf Sørensen. Foto: Privat

Norske familier rammet av storstilt feriehus-svindel på Mallorca

Familiene betalte 63.000 kroner for ferieboligen, men da de ankom Mallorca i helgen viste drømmehuset seg å være en privatbolig som ikke var til utleie.

– Dette har vært et mareritt, forteller Linda Kristiansen fra Skjetten i Akershus. Etter å ha betalt 63.000 kroner for en feriebolig som ikke eksisterte, har de første feriedagene gått med til kontakt med politi, bank og forsikringsselskap. Feriefølget på seks voksne og fem barn fra Skjetten og Fjellhamar i Akershus er nå installert i et nytt feriehus.

Det var den spanske avisen Majorca Daily Bulletin som først omtalte saken.

Fikk ikke kontakt

Kristiansen forteller at de begynte å ane uråd uken før avreise. Da detaljene om henting av nøkkelen skulle avtales, var det ingen respons fra utleier på e-post eller telefon.

– Vi leide en bolig til før vi dro, for sikkerhets skyld. Det kostet oss mye penger, men vi ville være sikre på at vi faktisk hadde et hus å feriere i. Pengene vi betalte til svindlerne anser vi som tapt. Det sier også både forsikringsselskapet vårt – og banken, sier Kristiansen.

Boligen ble bestilt på spainvillas-rentals.com. Opplysninger om betaling ble gitt via e-post, forteller Linda Kristiansen.

– Vi betalte med bankoverføring, noe vi i ettertid ser var dumt, sier hun.

Da de kom frem til Mallorca oppsøkte de boligen de opprinnelig hadde leid. Etter å ha ventet i flere timer dukket eieren opp, som var intetanende om at boligen hans var leid ut, ifølge Kristiansen.

HVOR MYE BØR DU FORHÅNDSBETALE? HER ER RÅDENE FOR LEIE AV FERIEBOLIG Gå nøye gjennom vilkårene.

Sjekk anmeldelser fra andre leietagere, enten på nettstedet du bestiller gjennom eller på f.eks. Tripadvisor.

Betal med kort – da kan du ha mulighet til å reklamere til banken hvis det skulle gå galt.

Leiekontrakten skal spesifisere nøyaktig hva du betaler for og hva den totale prisen er. Ekstrakostnader ved lån av sengetøy, rengjøring og lignende bør være regulert i kontrakten.

Depositumet skal ikke være uforholdsmessig stort – 10 prosent av leieprisen kan være rimelig, mens mer enn 25 prosent helt klart er for mye.

Ta skjermdump underveis, slik at du holder oversikt. I tillegg har du dokumentasjon ved en eventuell klagesak i etterkant. (Kilde: Forbruker Europa) Vis mer vg-expand-down

Gjenganger

– Dette opplever vi dessverre hvert år, sier Bente Røstøn i Mallorcautleie. Hun har bistått de tre familiene med å finne erstatningsbolig.

– Senest lørdag kveld kom enda en familie, et følge på ni personer. De kunne vi dessverre ikke hjelpe, forteller hun.

Røstøn beskriver fremgangsmåten slik: Svindlerne finner bilder av svært attraktive boliger, med alt det feriehungrige nordmenn vil ha, nært til sjø og strand, annonserer dem på nettet på falske sider og får pengene.

– Jeg har sett på noen av disse sidene. Jeg reagerer på at det ikke er kallsender på dem, og at det linkes videre til andre nettsider.

– På Mallorca er vi skremt over at internettsiden fortsatt er aktiv og at svindelen fortsetter, sier Lutz Michel Klinkenberg, som har bistått familiene som tolk hos politiet og i forbindelse med at en tv-stasjon på Mallorca sendte et innslag på nyhetene onsdag kveld.

VG skrev i 2016 en tilsvarende svindelsak på Mallorca. Spansk politi redegjorde i den forbindelse om fremgangsmåten. Svindlerne tar bilder av private luksusboliger og får innpass via for eksempel en visning. Deretter blir fotografiene publisert på nettsider og lagt ut som en leiebolig.

Forbruker Europa er kjent med problematikken.

«Det siste året har vi mottatt 16 klager på leie av feriehus, både at huset ikke eksisterte, men også at huset ikke var som beskrevet. De fleste oppdaget at det var svindel før de dro, ved at nettsiden var forsvunnet og at de ikke får kontakt med utleier, opplyser leder av Forbruker Europa, Ragnar Wiik i en e-post. Forbruker Europa håndterer tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

Svindel er imidlertid en sak for politiet, opplyser de.

Publisert: 11.07.19 kl. 16:09