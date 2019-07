Politibetjent Bent Castberg. Foto: Mona Wikøren/Lister24

Mann med alvorlig håndskade i kanonulykke i Farsund

Kanonen fyrte av for tidlig under en øvelse til et sjøslag i et spel. En mann holdt hånden foran kanonløpet.

Live Vedeler Nilsen

Hanna Haug Røset

En mann i 20-årene skadet søndag ettermiddag høyre hånd stygt i en ulykke med kanon under en øvelse i Farsund kommune.

Politibetjent Bent Castberg forteller til lokalavisen Lister24 at ulykken skjedde under en øvelse til Kaperspillet som skal foregå i Farsund i Vest-Agder neste uke, som blant annet inneholder et sjøslag.

– En ladning har gått av for tidlig. En staket da salven gikk av. En mann holdt hånden foran løpet idet dette skjedde, forteller Castberg til avisen.

Ifølge politiet skal mannen ha mistet høyre hånd som følge av ulykken, og fått brannskader i tillegg. Mannen ble hentet i ambulanse.

Mennene som deltok i øvelsen skal ha vært erfarne med denne type saluttkanoner. Politiet er søndag ettermiddag på stedet for å avhøre vitner til ulykken.

– Dette var et rent uhell og mennene er sterkt preget av det som har skjedd, sier Castberg.

– Det vil bli opprettet etterforskning, bekrefter operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.

Bare for få måneder siden, på den 17. mai, skjedde det en liknende ulykke i Østfold, da en mann mistet armen som følge av en for tidlig salutt-avfyring ved Høytorp fort i Eidsberg.

Ved tilfellet i Østfold gikk ammunisjonen av før den ble satt inn i kanonen. Lokalsamfunnet ble veldig preget av hendelsen, kunne ordfører i Eidsberg, Erik Unaas, fortelle til VG den gangen.

– Folk ble redde. Dette er en liten by, og mange kjenner hverandre, sa ordføreren.

Publisert: 07.07.19 kl. 17:20