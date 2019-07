Bevæpnet politisøk i Ålesund etter funn av blod: – Tyder på at noen trenger hjelp

Politiet i Møre og Romsdal søker nå etter en eller flere skadede personer etter funn av blod og blodspor.

Politiet søker søndag formiddag etter en eller flere skadede personer i Gåseid-området i Ålesund etter funn av en stor blodansamling og blodspor. Det er foreløpig usikkert hva som har skjedd.

Politiet opplyser at de er bevæpnet i søket. De ber nå mulige vitner om å melde seg.

– Vi har ingen informasjon om hva som har skjedd, og vi har heller ikke fått noen vitner som har sett hendelsen. Vi er derfor veldig interessert i å ta kontakt med folk som eventuelt har sett hendelsen i natt eller nå på morgenkvisten, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Han vil ikke utelukke at noe kriminelt har skjedd.

– Vi har noen mistanker, derfor velger vi også å bevæpne oss. Vi tror det har foregått et eller annet, og det er noe vi absolutt må undersøke nærmere.

– Vet dere hvem dere leter etter?

– Nei. Vi har ikke andre opplysninger enn at det er observert blod, som vi frykter at stammer fra et menneske. Det tyder på at noen er skadet, og at de absolutt trenger hjelp, sier Amdam.

Ifølge TV 2 ble blodet funnet ved siden av en offentlig vei.

