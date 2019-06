SØKTE I VANNET: Politiet har gjennomført flere søk i Langvannet, som grenser mot ekteparet Hagens eiendom. Huset der brevet ble funnet ligger i bakgrunnen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Nye detaljer: Slik var kodene i «trusselbrevet»

Politiet tviler på at Anne-Elisabeth Hagen ble kidnappet, men tror nå at hun ble drept. VG kan i dag avsløre nye detaljer om brevet som ble etterlatt familien.

Det ble et dramatisk vendepunkt i den snart åtte måneder lange etterforskningen da politiinspektør Tommy Brøske sa at politiet har endret hovedhypotese for hva som kan ha skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det som mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med et økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, uttalte Brøske.

Politiinspektøren legger til at det kan være snakk om et drap som er forsøkt skjult ved en fingert bortføring.

– Vi tviler på at det er en bortføring, men at man ønsker å skape inntrykk av at det er nettopp det dette dreier seg om, sier Brøske til VG.

Svensk og norsk språk

En sentral del av etterforskningen har vært det såkalte trusselbrevet, som ble funnet i Hagens hjem i Lørenskog 31. oktober – samme dag som hun forsvant.

- Hvis hypotesen om at vi står overfor et drap stemmer, innebærer det at vi ikke kan utelukke at brevet er plassert på åstedet for å gi et uriktig inntrykk av en bortføring, sier Brøske til VG.

I en del av brevet fremsettes det alvorlige trusler og et krav om løsepenger, som ifølge VGs opplysninger skal være på ni millioner euro. Kravet fra de mulige kidnapperne er at den svimlende summen utbetales i kryptovalutaen Monero.

Det øvrige innholdet i brevet har frem til nå vært en godt bevart hemmelighet.

Etter det VG forstår, er brevet skrevet i en blanding av svensk og norsk, og inneholder lite tegnsetting.

Sentrale deler av brevet skal inneholde detaljerte instruksjoner for hvordan Anne-Elisabeth Hagens familie – med milliardærektefelle Tom Hagen (69) i spissen – skulle kommunisere med de mulige kidnapperne.

VG er kjent med at det maskinskrevne brevet på flere A4-sider inneholdt en kodenøkkel – en liste av ulike koder som skulle brukes i den fremtidige kommunikasjonen.

Beløp var kodene

Ifølge VGs opplysninger er det nettopp denne sammenhengen mellom brevets koder og fremtidig kommunikasjon, som politiet tidligere har omtalt som det spektakulære ved det såkalte oppsettet.

Instruksjonene skal være så detaljerte at det er svært begrensede muligheter – nær sagt umulig – å bevege seg utenfor de fastsatte rammene som er beskrevet i trusselbrevet.

Kodenøkkelen skal nemlig bestå av en rekke pengebeløp i en kryptovaluta, der hver enkelt sum har et budskap. Ifølge VGs kilder er det snakk om en større kryptovaluta, men ikke Monero som løsepengekravet ble stilt i.

Ved å gjennomføre en transaksjon av et av de fastsatte beløpene, så sender avsenderen også en bestemt beskjed. De fastsatte beløpene skal være av mindre størrelse.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: Privat / Politiet

Dekodet transaksjoner

Frem til nå skal det bare ha blitt sendt et fåtalls kodemeldinger – eller transaksjoner – gjennom denne kryptovalutaen. Den påståtte motparten skal ha tatt kontakt minst to ganger, en gang i månedsskiftet november/desember og 16. januar.

For å «dekode» disse meldingene måtte altså familien gå tilbake til brevet for å finne ut hva de aktuelle summene betød.

VG får bekreftet at Anne-Elisabeth Hagens familie har tatt kontakt minst én gang, men det er ikke kjent når dette var. Budskapet som var knyttet til de ulike transaksjonene er heller ikke kjent.

Etter det VG kjenner til er sporingen av kryptokontoen som motparten sendte meldinger fra en viktig – men vanskelig – oppgave for politiet.

Sist de mulige kidnapperne tok kontakt var i slutten av januar. Da skisserte de en måte for å sende familien et livsbevis. Det har aldri kommet.

Den aktuelle meldingen ble sendt over en ny digital plattform, hvor det ikke skal være mulig for Anne-Elisabeth Hagens familie å besvare meldingen.

Brøske vil ikke kommentere VGs opplysninger om innholdet i brevet, annet enn at det er helt sentralt og kan være med på på å bidra til å løse saken.

Publisert: 27.06.19 kl. 06:00